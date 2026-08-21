Emergencias
Muere un hombre de 70 años al ahogarse en una playa sin socorristas de Cartagena
Se estaba bañando sobre las ocho y media de la mañana en el mar en un arenal que no cuenta con un puesto fijo de vigilancia en verano
Un hombre de 70 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, perdía la vida este viernes por la mañana en una playa conocida como Bahía Bella que pertenece a Cartagena y está en el límite con Los Alcázares, explica el alcalde de este último municipio, Mario Cervera. El 112 informó en su web de que se trataba de El Carmolí, en Los Alcázares. Los hechos ocurrieron sobre las nueve menos veinte de la mañana, en un arenal que no cuenta con un puesto fijo de vigilancia en verano.
Cuando los presentes se percataron de que había una persona en apuros, el bañista ya había perdido el sentido. Lo sacaron del mar inconsciente y en parada cardiorrespiratoria y los mismos testigos procedieron a practicar las maniobras para trata de reanimarlo, mientras se alertaba a sanitarios para que se desplazasen a la playa. Así, al lugar se movilizó una ambulancia del 061, cuyos sanitarios también procedieron a tratar de revertir la parada del varón, sin éxito, confirmó el Centro de Coordinación de Emergencias en su web.
Al confirmarse el deceso, se alertó al forense de lo sucedido, los restos mortales del bañista fueron trasladados desde la playa al Instituto de Medicina Legal, para practicarle la autopsia. Será este examen el que determinará si el septuagenario padecía alguna patología previa, al tiempo que establecerá si el fallecimiento se debió a un ahogamiento. En algunos de estos caso, los bañistas que acaban ahogados sufren una indisposición previa que da lugar al desvanecimiento, el cual, al producirse en el agua, acaba en fatal desenlace.
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