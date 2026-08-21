Herido un motorista de la Guardia Civil al ser alcanzado por un coche en una carretera de Águilas

Un agente de la Guardia Civil de la Región resultó herido este viernes por la mañana al ser alcanzado por un turismo en una carretera de Águilas, confirman fuentes del Cuerpo. En concreto, los hechos acaecieron en la RM-D4, a la altura del kilómetro 1,15, en la conocida como rotonda de los Bomberos, debido a su proximidad con el Parque de los profesionales antiincendios.

Según las primeras informaciones, el guardia civil, que conducía una motocicleta oficial del Cuerpo, fue golpeado sin querer por detrás por un coche. Como consecuencia del accidente, el agente sufrió lesiones, a priori de carácter leve. Al lugar se movilizó una ambulancia del 061, cuyos sanitarios asistieron al afectado in situ, para trasladarlo luego al Rafael Méndez de Lorca, el hospital más cercano, a fin de ser sometido a más pruebas que confirmen si todo quedó en un susto.

Compañeros del afectado se desplazaron al escenario, lo que dio lugar a que algunos de los que pasaban por ahí creyesen que había instalado un control. En cuanto al conductor del automóvil implicado, se trata de una persona que no presentaba heridas tras el accidente, permaneció en el lugar de los hechos, sin intentar huir, y que dio negativo en las pruebas de detección de alcohol y drogas a las que fue sometido.