Sucesos
Detenido en el aeropuerto de Elche un traficante de drogas reclamado por Francia que fue descubierto en la Región de Murcia
El individuo tenía relación con una organización criminal que transporta "cientos de kilogramos" de droga entre Francia y España
Un sujeto reclamado por Francia fue detenido en el aeropuerto Miguel Hernández de Elche tras ser detectado semanas antes en la Región de Murcia. El hombre tenía, concretamente, una Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades judiciales de Francia por un presunto delito de tráfico de drogas.
La Policía Nacional indicó en una nota de prensa que el individuo pertenecía a una importante organización criminal que se dedica al tráfico de estupefacientes entre Francia y España. El grupo transportaría "cientos de kilogramos" de estupefacientes entre estos territorios comunitarios. Por otra parte, destacan que el papel del detenido dentro de la organización era "central".
Detención
El arresto tuvo lugar gracias a que varios días antes fue detectado por los agentes en la Región de Murcia. Aclaran que el Grupo de Localización Fugitivos de la Unidad Central de Droga y Crimen Organizado informó de su presencia en el territorio regional. Algo habitual, subrayan, en este tipo de actuaciones a nivel internacional.
El cuerpo policial del territorio levantino también jugó un importante papel, puesto que, como señalan, los miembros pertenecientes a la Unidad de Droga y Crimen Organizado de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia realizaron "numerosas gestiones e indagaciones orientadas a su localización y detención".
Se enorgullecen de recalcar que gracias a estos trabajos se pudo determinar la presencia del fugitivo en el territorio español para localizarlo. La Policía Nacional de Murcia también participó en la redada que llevaron a cabo en el aeropuerto de Elche. De forma más específica, acudieron los agentes del Grupo de Apoyo Operativo de la Policía Nacional en Murcia. Comentan que en el momento de la detención se encontraba acompañado por otros dos ciudadanos de nacionalidad francesa. No hicieron comentarios al respecto de sí estas personas están de alguna manera relacionadas con el caso.
Tras su detención, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional quien decretó su ingreso en prisión provisional, iniciándose los trámites correspondientes para su entrega a las autoridades judiciales francesas.
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