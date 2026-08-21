Tribunales
Confirman la condena de dos acusados por el fomento de la migración ilegal
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia ratifica la condena de cinco años de cárcel para dos argelinos por introducir ilegalmente a 17 compatriotas en una patera.
EFE
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha desestimado el recurso presentado por dos argelinos contra la sentencia de la Audiencia Provincial que los condenó a cinco años de cárcel por la introducción ilegal de diecisiete compatriotas en una patera.
La Audiencia declaró probado que la embarcación llegó a las costas de Cabo de Palos en agosto de 2025, siendo sorprendidos por agentes de la Guardia Civil.
El relato de hechos probados estableció que la travesía la hicieron sin las mínimas medidas de seguridad, por lo que los acusados pusieron en riesgo la vida de los ocupantes de la patera, entre los que se encontraban dos menores de edad.
Y añade que uno de los momentos de mayor peligro se produjo cuando debido al estado de la mar tuvieron que achicar con bidones partidos por la mitad el agua que entraba en la embarcación.
En su recurso, los acusados negaron haber ejercido como patrones del viaje y señalaron que la Audiencia había incurrido en error al valorar las pruebas aportadas al juicio.
La Sala del TSJRM confirma la sentencia recurrida tras indicar que la acusación contra ambos quedó acreditada con la declaración de un testigo protegido y con el vídeo que realizó uno de los pasajeros y que fue incorporado a la causa.
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