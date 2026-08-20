La pesadilla de una menor en Cartagena: su padrastro la grabó durante años desnuda sin ella saberlo y colgó los vídeos en páginas porno

Un sujeto ha sido condenado a pasar siete años entre rejas por grabar sin su permiso a su hijastra, menor de edad, durante, al menos, dos años en la casa en la que vivían en Cartagena y colgar luego los vídeos en Internet. El individuo admitió en sede judicial lo que hizo e ingresó en la penitenciaría.

El día de la vista, en los juzgados ubicados en la calle Ángel Bruna de la ciudad portuaria, las partes (Fiscalía, acusación particular y defensa del individuo) llegaron a un acuerdo y no hubo juicio como tal, sino que el proceso se saldó con una conformidad en virtud de la cual el procesado admitía lo que hizo y pactaba su pena.

La grababa a escondidas cuando se cambiaba

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial (que fue dictada in voce y es firme), el hombre tuvo durante nueve años una relación de pareja con la madre de su víctima. Los tres residieron bajo el mismo techo durante siete años y el sujeto habría actuado «durante aproximadamente dos, cuando la menor tenía 14 y 15 años».

El varón, detalla la resolución, «realizó numerosas grabaciones y fotografías de la menor desnuda en el cuarto baño o cuando se cambiaba de ropa en su habitación u otras dependencias de la vivienda familiar». Y precisa que «en las grabaciones y fotografías, que el acusado realizaba escondiendo su terminal móvil en el baño o en la habitación o grabando a escondidas sin que la menor se diera cuenta, se podía visualizar a la víctima, desnuda, vistiéndose o desvistiéndose, captando claramente su zona genital y sus pechos».

En Instagram y TikTok

El individuo publicó las fotos y las grabaciones en varias páginas de contenido pornográfico y para adultos. «Las imágenes íntimas de la menor, tras la publicación en páginas web por parte del acusado, resultaban accesibles para cualquiera y se produjo su difusión y publicación en diferentes redes sociales, como Instagram o TikTok», prosigue la sentencia. Hasta que llegaron a la afectada.

Y es que «personas no determinadas enviaron alguno de los archivos al novio de la menor y a ésta, a fin de alertarles de lo que estaba sucediendo, llegando a recopilar 18 vídeos publicados», recalca el documento judicial.

La madre de la adolescente, al tener conocimiento de lo que estaba pasando, formuló la pertinente denuncia. La investigación llevó hasta este individuo, tras analizar un ordenador de su propiedad y su teléfono móvil.

A consecuencia de estos hechos, la menor (de ahora 17 años) «sufre ansiedad en grado leve, insomnio, pesadillas y cierto temor a salir a la calle por si alguien la reconoce, así como problemas de concentración en los estudios», tiene en cuenta también la Audiencia Provincial.

"Borrado irrecuperable"

Además de los siete años de prisión como autor de un delito contra la intimidad en concurso con un delito de difusión de material de abuso infantil, la sentencia incluye para el hombre una orden de alejamiento de la chica (a la que tendrá que indemnizar con 10.000 euros por los daños morales causados) y de la madre de esta durante 8 años y la inhabilitación especial para el ejercicio de cualquier profesión o actividad (sea o no retribuida) que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad durante 12 años.

Además, cuando deje de estar encerrado, el sujeto pasará un lustro en régimen de libertad vigilada. El tribunal también ordena el «borrado seguro e irrecuperable» del material de pornografía infantil que se halló en los dispositivos requisados al condenado.