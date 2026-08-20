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Siniestro

Extinguido un incendio forestal en Yecla que se originó por un rayo

El fuego consumió 2,25 hectáreas

Ubicación en la que se desarrolló el incendio.

Ubicación en la que se desarrolló el incendio. / 112

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José Arrondo

Un incendio forestal generó alarma en el municipio de Yecla durante la pasada noche de miércoles. Según dejó ver el servicio de emergencias 112 de la Región de Murcia, el fuego se originó y desarrolló en un descampado que se encuentra en la avenida de Cartagena de este territorio del Altiplano, frente a una empresa de suministros.

Los agentes indican que el origen del incendio fue un rayo que cayó sobre la mencionada zona. Las llamas llegaron a consumir 2,25 hectáreas de matorrales, principalmente. Pese a que en las cercanías del siniestro hay una importante concentración de masa forestal, solo un pino resultó afectado.

Vehículo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia

Vehículo de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia / CEIS

Indican que la rápida intervención de los efectivos que se trasladaron hasta el lugar permitió que el fuego estuviese controlado en unas horas. Concretamente, aclaran que las primeras llamadas de alerta se recibieron a las 22.30 horas y a la 1.00 de este jueves ya se encontraba la situación bajo control.

Hasta el lugar se desplazaron varios bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), la Policía Local de Yecla, la Guardia Civil y Protección Civil de Yecla. Añaden que fue necesario pedir refuerzos al parque de Bomberos del CEIS para las labores de extinción.

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De forma más específica, atendieron al incendio tres agentes medioambientales, dos brigadas forestales -una de ellas se desplazó a posteriori-. Además de las patrullas de la policía y el cuerpo benemérito.

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