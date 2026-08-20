Dos hombres resultan heridos tras el derrumbe de una vivienda en Cartagena

Dos hombres de 26 y 50 años resultaron heridos tras el derrumbe de una vivienda durante esta madrugada en Cartagena. Se trata de un domicilio en la planta baja situado en la calle José Antonio Torres, en el barrio de San Antón del municipio.

A pesar de lo aparatoso del incidente, las dos personas fueron trasladados, conscientes, hasta el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. No obstante, ambos tuvieron que ser atendidos en el lugar de los hechos por sus dolencias.

Una Ambulancia del servicio murciano de salud (SMS) / L.O.

Hasta la zona se trasladaron varios efectivos de la Policía Local, bomberos de Cartagena y una ambulancia que atendió a los afectados y, posteriormente, realizó el traslado hacia el centro sanitario.

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Por el momento se desconocen las causas por las que tuvo lugar el derrumbe.