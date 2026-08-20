Accidente
Dos hombres resultan heridos tras el derrumbe de una vivienda en Cartagena
Ambas personas fueron trasladadas hasta el Hospital General Universitario Santa Lucía
Dos hombres de 26 y 50 años resultaron heridos tras el derrumbe de una vivienda durante esta madrugada en Cartagena. Se trata de un domicilio en la planta baja situado en la calle José Antonio Torres, en el barrio de San Antón del municipio.
A pesar de lo aparatoso del incidente, las dos personas fueron trasladados, conscientes, hasta el Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena. No obstante, ambos tuvieron que ser atendidos en el lugar de los hechos por sus dolencias.
Hasta la zona se trasladaron varios efectivos de la Policía Local, bomberos de Cartagena y una ambulancia que atendió a los afectados y, posteriormente, realizó el traslado hacia el centro sanitario.
Por el momento se desconocen las causas por las que tuvo lugar el derrumbe.
- Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: 'Es una patera, tío, recoged las cosas
- En directo: Real Murcia-UCAM Murcia
- Activada la Fase de Preemergencia en la Región de Murcia este jueves: Alerta naranja por tormentas y amarilla por oleaje
- El kamikaze drogado que se estrelló contra el coche del diputado del PSOE Miguel Ortega no pisará la cárcel
- Una testigo de la llegada de la patera a la playa de Cartagena: 'Saltó al mar una mujer embarazada que preguntaba si estaba en Alicante
- Asalto al furgón del dinero: cuatro atracadores roban a punta de pistola en Mazarrón miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos
- Un hombre se pasea con un gran cuchillo y siembra el pánico en el centro de Cieza
- Reabre el taller de zapatería del crimen del Carrefour de Murcia: 'Ha sido algo muy duro, solo queremos olvidar y pasar página