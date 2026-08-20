Goteo de robos en el Reina Sofía de Murcia: de un monedero a instrumental médico de más de 30.000 euros

El hospital Reina Sofía de Murcia ha sido escenario, en lo que va de verano, de varios delitos contra la propiedad que ya investiga la Policía Nacional, confirman fuentes policiales. La mayoría de estos hurtos se produjeron en zonas del centro hospitalario restringidas para pacientes y sus familiares, como despachos y vestuarios.

No obstante, otros ilícitos se han producido en Urgencias, donde, por ejemplo, una persona que esperaba denunció que le habían quitado el monedero, sin que se diese cuenta, y usado en un cajero una tarjeta bancaria que portaba: se llevaron 135 euros de la cuenta.

El robo más grave, en una consulta

El robo más grave del que la Policía tiene conocimiento en el presente periodo estival se produjo en una consulta. El botín: material médico. En concreto, se esfumaron cinco nasofaringoscopios, valorados en 33.00 euros. Se trata de aparatos con los que los médicos acceden visualmente a la parte posterior de la garganta: meten un tubo fino y flexible con luz y una cámara (el endoscopio) dentro de la nariz. Asimismo, la Policía también investiga la desaparición de un teléfono móvil (que costaba mil euros) de uno de los despachos.

En una ocasión, el personal de seguridad sorprendió a un hombre con las manos en la masa, cuando, presuntamente, pretendía hurtar en el hospital. Se trata de un varón de nacionalidad española que estaba fichado: era un delincuente multirreincidente. Se da la circunstancia de que, tres días antes, el mismo individuo había sido captado por las cámaras de seguridad del hospital cuando trataba de llevarse una cafetera de un despacho de la gerencia.

Desde la Asociación MIR España, al denunciar este mismo mes la agresión a una residente en el hospital, recalcaron que en el citado centro médico «solamente hay un guardia de seguridad, que se pone en la puerta y, de vez en cuando, hace rondas, con lo cual la entrada y salida queda descubierta». Al hilo, recalcaron que a principios del mes de agosto, «robaron, aprovechando esto».

Vigilantes y cámaras

Desde la Consejería de Salud de la Región aseguraron que «no se ha detectado un repunte de incidencias relacionadas con robos o sustracciones» en un hospital que es «público, de libre acceso, disponible para todos los ciudadanos, que recibe cientos de visitantes y usuarios cada día», con los riesgos que algo así conlleva.

«Para garantizar la seguridad, el hospital cuenta con 5 vigilantes de seguridad a diario en los principales accesos y servicios; además, el centro cuenta con circuito cerrado de cámaras de seguridad en zonas comunes y de paso», destacaron desde la Consejería de Salud . En los últimos meses, se han ampliado para reforzar la vigilancia.

El departamento que dirige Isabel Ayala subrayó que «cada incidencia se denuncia a la Policía y se ejercen investigaciones conjuntas para aclarar los hechos e identificar a los posibles culpables». «Se trabaja para que el centro sea un entorno seguro y confortable para pacientes, familiares y trabajadores», insistieron.