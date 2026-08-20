Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tormentas AltiplanoCaída árbol MurciaReventón en LorcaNoche infernalSalud bucodental
instagramlinkedin

Investigación

Se elevan a 14 los menores agredidos sexualmente por un hombre en San Sebastián

El jóven, de 22 años y que regentaba una tienda de golosinas, permanece en prisión provisional tras ser detenido

Se elevan a 14 los menores agredidos sexualmente por un hombre en San Sebastián

Se elevan a 14 los menores agredidos sexualmente por un hombre en San Sebastián

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

San Sebastián

La Ertzaintza ha identificado a 14 menores víctimas de agresiones sexuales cometidas presuntamente por un hombre de 22 años que regentaba una tienda de golosinas en San Sebastián y que permanece en prisión provisional tras ser detenido el pasado mes de junio, ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La misma fuente ha precisado que todas las víctimas tenían entre 10 y 18 años en el momento de los hechos investigados y han prestado declaración ante la Policía vasca.

Noticias relacionadas

La investigación continúa abierta y la Ertzaintza vuelve a solicitar la colaboración ciudadana ante la posibilidad de que existan más personas afectadas.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Inmigrantes desembarcan en una playa de Cartagena llena de bañistas: 'Es una patera, tío, recoged las cosas
  2. En directo: Real Murcia-UCAM Murcia
  3. Activada la Fase de Preemergencia en la Región de Murcia este jueves: Alerta naranja por tormentas y amarilla por oleaje
  4. El kamikaze drogado que se estrelló contra el coche del diputado del PSOE Miguel Ortega no pisará la cárcel
  5. Una testigo de la llegada de la patera a la playa de Cartagena: 'Saltó al mar una mujer embarazada que preguntaba si estaba en Alicante
  6. Asalto al furgón del dinero: cuatro atracadores roban a punta de pistola en Mazarrón miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos
  7. Un hombre se pasea con un gran cuchillo y siembra el pánico en el centro de Cieza
  8. Reabre el taller de zapatería del crimen del Carrefour de Murcia: 'Ha sido algo muy duro, solo queremos olvidar y pasar página

Carlos Alcaraz confirma que estará en el US Open

Carlos Alcaraz confirma que estará en el US Open

Un niño, grave al caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra

Un niño, grave al caer de un tercer piso por el incendio en una vivienda en Navarra

Marta Verona, chef: “Parece salmorejo, pero es una sopa fría más sana que se hace con 1 bote de garbanzos y pimientos del piquillo”

Marta Verona, chef: “Parece salmorejo, pero es una sopa fría más sana que se hace con 1 bote de garbanzos y pimientos del piquillo”

Dos jóvenes de San Javier superan una de las oposiciones más duras: "Pueden servir de inspiración"

Dos jóvenes de San Javier superan una de las oposiciones más duras: "Pueden servir de inspiración"

El Real Murcia y el CD Cotillas encarrilan el traslado de la final de Copa Federación a Nueva Condomina

El Real Murcia y el CD Cotillas encarrilan el traslado de la final de Copa Federación a Nueva Condomina

Independence day

Noelia Hernández, educadora felina: “Es un error pensar que los gatos necesitan menos atención que un perro”

Noelia Hernández, educadora felina: “Es un error pensar que los gatos necesitan menos atención que un perro”

Granizada en Abarán este jueves por la tarde

Tracking Pixel Contents