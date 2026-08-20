Sucesos
Detenidos tres hombres tras participar en una pelea a botellazos en Murcia
Uno de los heridos tuvo que ser atendido de urgencia
Tres sujetos han sido detenidos por la Policía Nacional tras ser los presuntos protagonistas de una reyerta en la calle que tuvo lugar en la calle Juan Ramón Jiménez de Murcia.
El cuerpo policial indicó en una nota de prensa que los implicados utilizaron botellas de vidrio durante la pelea. El conflicto acabó con dos heridos, uno de gravedad. Se trata de un cristal que se alojó en el ojo de uno de los individuos que habría participado en la pelea con botellas de vidrio.
Los agentes aclararon que este sujeto tuvo que ser trasladado de forma urgente a un hospital en el que fue intervenido quirúrgicamente y donde extrajeron el objeto extraño que se había colado en su globo ocular.
El detenido comentó a la Policía que el trozo de vidrio acabó en su ojo tras recibir el impacto de una botella contra su cara. El otro herido presentaba varias dolencias como un corte en el brazo para el que necesitó varios puntos de sutura.
Búsqueda y detención
La Policía Nacional pudo dar los tres individuos gracias, según indicaron, a las características físicas aportadas por los testigos, así como a la dirección de huida indicada. Añaden que la detención se produjo a unas pocas calles del lugar en el que tuvo lugar la riña.
Los agentes los detuvieron como presuntos autores de los delitos de lesiones y riña tumultuaria. Posteriormente, los tres hombres fueron puestos a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.
Todo esto se produjo, aclararon, sobre las tres de la madrugada del pasado 8 de agosto. Cuando los policías recibieron los avisos, varios patrullas del cuerpo de seguridad se dirigieron hasta el lugar y actuaron para retener a los supuestos partícipes de la pelea.
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