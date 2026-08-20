Detenido tras asaltar con un cuchillo a una menor de edad y una embarazada

Un sujeto ha sido detenido tras utilizar un "cuchillo de grandes dimensiones" para asaltar a cuatro personas en Totana. La Guardia Civil informó de que, concretamente, asaltó en la vía pública a dos mujeres: una menor edad y otra embarazada. A esta última le habría "apretado el costado con unos alicates" durante el momento del asalto.

Las otras víctimas de los robos sufrieron los ataques en situaciones distintas. Uno de ellos fue abordado mientras se encontraba dentro de su propio coche y el otro se estaba trabajando en un locutorio.

El hombre tiene 40 años y, según indicaron los agentes del cuerpo benemérito, presentaba antecedentes similares. De hecho, explicaron que había salido recientemente de prisión tras más de un lustro de reclusión.

Un coche de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / EFE

Investigación y detención

La investigación, indican, comenzó a desarrollarse el pasado mes de julio cuando la Guardia Civil recibió la denuncia de robos violentos de parte de varios vecinos del municipio totanero.

Los asaltos, además, los realizaba a plena luz del día. Algo que, tal y como señaló este cuerpo policial, entra en el 'modus operandi' del sujeto. Otra de las características de sus actuaciones es que sus objetivos eran, casi siempre, mujeres que amenazaba con armas blancas u otros objetos punzantes.

Con todos los indicios, determinaron la fisionomía del sospechoso y conocieron a su identidad. Asimismo, pudieron comprobar que se trata de un "experimentado delincuente violento y proclive a la fuga".

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Al individuo se le atribuye la presunta autoría de cuatro delitos de robo con violencia o intimidación y de delito de hurto en el interior del coche.