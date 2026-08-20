Atraca a mano armada una joyería en Águilas y huye en una moto robada
El detenido, que fue localizado por dos agentes de la Policía Local fuera de servicio, chocó con un coche al huir del lugar del robo
Un hombre ha sido detenido este jueves como presunto autor de un atraco a mano armada cometido en una joyería de Águilas. La actuación ha sido fruto de un dispositivo conjunto desplegado por efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil tras recibir el aviso del asalto.
El sospechoso utilizó un arma de fuego durante el atraco y, tras cometer los hechos, emprendió la huida a bordo de un ciclomotor. Durante la fuga sufrió un accidente con un turismo, al que ocasionó diversos daños.
Las pesquisas permitieron comprobar posteriormente que el ciclomotor utilizado había sido sustraído dos días antes en Águilas. El vehículo pudo ser recuperado por los agentes.
Policía Local y Guardia Civil recabaron vestigios, testimonios y otras pruebas con el objetivo de identificar y localizar al presunto autor. A continuación, se estableció un dispositivo de búsqueda en distintos puntos del municipio.
Finalmente, dos policías locales que se encontraban fuera de servicio, pertenecientes a las plantillas de Águilas y Abarán, respectivamente, localizaron al sospechoso y avisaron de inmediato a los efectivos que se encontraban de servicio.
Agentes de la Policía Local de Águilas procedieron entonces a su detención. El arrestado ha sido puesto posteriormente a disposición judicial.
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