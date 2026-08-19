Una testigo de la llegada de la patera a la playa de Cartagena: "Saltó al mar una mujer embarazada que preguntaba si estaba en Alicante"

Una bañista que fue testigo de la llegada de la patera a la playa de Cartagena explicó que vio cómo saltó al mar desde la barcaza una mujer embarazada que no sabía dónde estaba y "preguntaba si era Alicante".

"Levanté la cabeza y me vi la lancha atracada", manifestó esta mujer, que admitió que llegó a sentir temor, al no saber de qué se trataba y ver cómo la gente echaba a correr. Al percatarse de que no se trataba de delincuentes, sino de migrantes, esta testigo, junto con su familia, permaneció en la playa. "Eran todos chavales muy jóvenes, de 16, 17 y 18 años", calculó, en función de los rasgos de los pasajeros, "todos hombres, menos la embarazada, que se acercó a preguntarme si le dejaba el móvil para contactar con sus familiares".

L. O.

Sin embargo, en la denominada Cala del Barco no hay cobertura. "A la pobre mujer se le cayó el móvil al tirarse del barco. Se ve que llevan los móviles metidos en bolsas para que no se mojen, estaban ahí en la arena unos encima de otros", relató la testigo. "Mi cuñado se metió con las gafas de bucear y encontró uno de los teléfonos; otro hombre encontró otro", comentó.

En cuanto a la lancha en la que llegaron los extranjeros, una embarcación cuyo conductor cubría su rostro con un pasamontañas, se dio media vuelta y se marchó una vez que todos los pasajeros estaban ya en el agua. Fuentes cercanas al caso apuntaron que, en apenas unas horas, estas lanchas son capaces de llegar desde las costas africanas a las españolas.

"Es una patera, recoged las cosas"

Otros usuarios del arenal no se quedaron precisamente a ayudar, sino que profirieron expresiones xenófobas (mandando a los recién llegados "a su puto país"). "Es una patera, tío, recoged las cosas, recoged las cosas", reiteraba una mujer a sus acompañantes, mientras otra reclamaba en voz alta que alguien llamase "a la Policía tú". Además, cuando los extranjeros desembarcaron, en el arenal había abierto un chiringuito cuyos responsables, al ver lo sucedido, optaron por bajar la persiana.

Otros vecinos que contemplaron (y grabaron con el móvil) la llegada de la lancha desde sus casas llegaron a pensar que se trataba de "una narcolancha", como las que ya han visitado en el presente estío el litoral cartagenero. "Mira cómo se van a tirar todos al agua", comentaba, mientras grababa, un varón, que calificaba la escena que estaba viendo de "locura". "Son narcotraficantes que traen aquí a los chavales", apuntaba este hombre.