Investigación
Requisan más de 1.000 litros de gasolina almacenados irregularmente para barcos y motos de agua de alquiler en La Manga del Mar Menor
La Guardia Civil descubre que en la empresa náutica acumulaban el combustible para suministrarlo directamente a su flota sin tener que ir a estaciones de servicio
La Guardia Civil, en el marco de la bautizada como operación 'Finexego', ha requisado más de 1.000 litros de combustible "almacenados de forma irregular por una empresa náutica dedicada al alquiler de embarcaciones de recreo y motos acuáticas, ubicada en La Manga del Mar Menor, en San Javier", informa el Cuerpo en una nota, en la que añade que el dueño de la sociedad será multado por carecer en sus instalaciones de un sistema de seguridad contra incendios.
Según detalla la Benemérita, "la investigación se inició cuando la Patrulla Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, con sede en Cabo de Palos, averiguó que una empresa dedicada al alquiler de embarcaciones de recreo y motos náuticas podía estar almacenando, sin control, grandes cantidades de combustible para abastecer su flota de naves". Empezó la vigilancia y "los guardias civiles comprobaron cómo los depósitos de los barcos y motos se llenaban manualmente en el propio pantalán".
'Gasolinera flotante'
La investigación desarrollada para localizar el supuesto almacenamiento irregular del combustible "resultó positiva con el hallazgo de numerosas garrafas de gasolina en una furgoneta, estacionada junto al muelle; otras de gran volumen almacenadas en un garaje cerca de la empresa y una especie de gasolinera flotante, establecida en un arcón, en la zona de flotabilidad del pantalán, que servía para dar servicio a la flota de vehículos náuticos sin tener que desplazarse con ellos hasta las gasolineras", subrayan desde el Instituto Armado.
Algunos de los depósitos y garrafas contaban con mangueras dotadas de boquillas de llenado o pistolas, expresamente dispuestas para llenar los depósitos, destaca el Cuerpo, que precisa que "la inspección de esta mercantil permitió averiguar que el propietario no contaba con ningún tipo de licencia, expedida por la Dirección General de Industria y Minas, que autorizase el depósito y repostaje de las embarcaciones".
"Por todo ello, se han tramitado denuncias por presuntas infracciones a la Ley 21/1992, de Industria; y a la Ley 4/2009, de protección ambiental integrada, por carecer de un sistema de seguridad contra incendios", concluye la nota.
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