Reabre el taller de zapatería del crimen del Carrefour de Murcia: "Ha sido algo muy duro, solo queremos olvidar y pasar página"

«Ha sido algo muy duro, solo queremos olvidar y pasar página». Así se expresan desde el taller de zapatería y copia de llaves ubicado en la galería del centro comercial Carrefour Infante, en Murcia, que reabría sus puertas tras haber sido escenario, el 5 de agosto, del crimen de Gloria, la mujer a la que su ex degolló con un cúter empleado para las tareas propias del negocio.

La tienda, en concreto, volvía a levantar la persiana el pasado lunes, 17 de agosto, 12 días después del asesinato de la vecina de 44 años de edad y madre de una hija. Uno de los trabajadores atendía a este diario este martes para insistir en lo duro que era rememorar lo que pasó. Su compañero, José, que fue quien dio la voz de alarma (el que recibió el WhatsApp de Juan Bautista G. C. en el cual le decía que no abriese el establecimiento, que había matado a su mujer y el cadáver estaba ahí) prefiere no responder a los medios de comunicación.

Los vigilantes de seguridad permanecían cerca del negocio ‘Súper Rápido’. / G. C.

«¿Es aquí donde mataron a la mujer?», querían saber clientes del centro comercial, algunos por curiosidad, otros tal vez por morbo. La clientela de la tienda en sí, remarcan sus colegas de galería, es «muy fiel», por lo que, vaticinan los otros comerciantes, se prevé que los mismos de siempre sigan confiando en un negocio que se identifica como ‘Súper Rápido’.

Si horas después del crimen eran agentes de la Policía Nacional uniformados los que custodiaban la entrada del taller (donde, a las ocho y media de la tarde, se produjo el levantamiento del cadáver de Gloria), este martes los que pululaban especialmente por la zona eran miembros del equipo de seguridad del centro comercial.

Preservar el escenario

Cabe recordar que fue precisamente un vigilante de seguridad el que dio la voz de alarma, después de que José recurriese a él, al recibir el mensaje de WhatsApp de Juan Bautista. El encargado de la seguridad hizo lo que tenía que hacer: avisar a la Policía Nacional, cuerpo cuyos investigadores asumieron las pesquisas.

Lógicamente, el local estuvo con la persiana bajada porque, al ser escenario de un asesinato, los profesionales de la Policía Nacional (en especial los especialistas de la Brigada de Policía Científica) tenían que preservar la escena.

Los expertos policiales tomaron muestras de sangre, recogieron vestigios, hicieron fotografías y, tras el levantamiento de cadáver, mantuvieron precintado el taller. El cual estuvo una docena de días clausurado también por el shock que, para quienes lo regentan, supuso lo sucedido: que Juan Bautista acabase con la vida de la madre de su hija, la degollase precisamente con una cuchilla de zapatero de las empleadas en el día a día del negocio.

Personal de establecimientos colindantes, como el correspondiente al servicio de atención al cliente del centro comercial, apuntaron este martes que el flujo de clientes del taller en el que Juan Bautista mató a Gloria era constante. «El lunes estaba lleno», comentaron al respecto.

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«Es el trasiego habitual, la gente entra igual que antes del crimen», apostilla una mujer. Al Carrefour sí se acercan curiosos a preguntar, aunque lo hacen a los comercios vecinos, no directamente al taller de zapatería en el que se produjo el crimen. Un lugar en el que el personal, al igual que ocurre con los negocios colindantes, únicamente desea pasar página, aunque nadie olvide el fatal desenlace de Gloria.