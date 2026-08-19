El kamikaze drogado que se estrelló contra el coche del diputado del PSOE Miguel Ortega no pisará la cárcel

Ocurría en octubre de 2024, cuando un turismo en sentido contrario provocaba un grave accidente en la A-30, en dirección a Cartagena, al estrellarse de frente contra otro vehículo. El choque se saldó con dos heridos, que fueron llevados al Virgen de la Arrixaca: uno de ellos, Mohamed, un joven de entonces 23 años que iba al volante del automóvil que causó el siniestro vial; el otro, Miguel Ortega, diputado del PSOE que se dirigía en su coche a la Asamblea para participar en el Pleno que se celebraba ese día.

«Vi al kamikaze de frente y no tuve capacidad de reacción», contaría, días después, a este periódico el parlamentario socialista. Casi dos años después del suceso, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia ha dictado sentencia. La cual es firme, al producirse por conformidad, y contempla que al conductor se le suspenda la pena privativa de libertad.

Una imagen del grave accidente en la A-30, en octubre de 2024, provocado por el conductor drogado. / Marcial Guillén (EFE)

Esto significa, que, pese a ser condenado a dos años de prisión por los delitos de conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás, de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y sustancias estupefacientes y de homicidio en grado de tentativa, Mohamed no pisará la cárcel.

"En periodo de prueba"

En concreto, seguirá libre (en «periodo de prueba», detalla la resolución) con dos condiciones: la de no cometer delito alguno durante cuatro años y medio y la de abonar a Ortega (que fue operado y perdió el bazo tras el episodio) la responsabilidad civil pendiente de pago, que asciende a 6.000 euros.

El joven ya había pagado antes más dinero: antes del juicio, el propio Miguel Ortega apuntó al tribunal, tal y como consta en la sentencia, que el procesado abonó, «de su propio peculio, la suma de 16.000 euros, y que se comprometió a pagarle también a su exclusiva costa una cantidad adicional de 6.000 euros en 24 mensualidades de 250 euros cada una, siempre por transferencia a su cuenta bancaria dentro de los diez días primeros de cada mes».

Retirada del carné de conducir

Asimismo, la Sala (que tiene en cuenta las atenuantes de reparación del daño y de embriaguez) condena a la compañía de seguros a abonar al parlamentario otros 8.000 euros y «también se condena a la citada aseguradora y al acusado al pago, en concepto también de responsabilidad civil, de 50.268,98 y 16.000 euros, respectivamente, que cada uno de ellos ha abonado al citado perjudicado con anterioridad al acto del juicio».

La condena incluye la retirada al chico del carné de conducir: «Tres años y seis meses de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, con pérdida de vigencia del permiso de conducir», especifica el fallo.

Más de 9 kilómetros en dirección contraria

El día del siniestro, el 112 llegó a recibir 45 llamadas alertando de que un vehículo estaba circulando en sentido contrario por la misma autovía. El choque aconteció pasadas las nueve de la mañana en el punto kilométrico 161 de la A-30, a la altura de la salida de Los Martínez del Puerto, una vez superada la subida al Puerto de la Cadena.

El relato de hechos probados de la sentencia concreta que el kamikaze «se introdujo, ignorando una triple señalización vertical de entrada prohibida, en la autovía, a la altura de su kilómetro 171, utilizando la salida número 169 de Balsapintada, en sentido dirección a Cartagena e iniciando la conducción por el carril izquierdo en dirección contraria al de la vía y que mantuvo durante 9 kilómetros y 800 metros, hasta que en el punto kilométrico 161’200, en un tramo recto a nivel con buena visibilidad, colisionó frontalmente con el vehículo» de Miguel Ortega, que se llevó la peor parte.

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Agentes de la Guardia Civil se personaron en el Virgen de la Arrixaca, le hicieron al joven la prueba de detección de alcohol y drogas en el organismo y, visto el resultado positivo (había bebido alcohol y tomado cannabis), procedieron al arresto del sospechoso, que estuvo privado de libertad desde el día del siniestro hasta junio de 2025. El día de la vista, en el Palacio de Justicia de Murcia, el encausado admitió ser el autor de los delitos que se le imputaban.