Un hombre se pasea con un gran cuchillo y siembra el pánico en el centro de Cieza

Un sujeto de 42 años fue detenido después de ser interceptado por la Policía cuando paseaba por Cieza con un gran cuchillo de cocina, informan fuentes cercanas al caso. Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la tarde del pasado lunes, en el Paseo, en el centro del municipio.

Varios testigos que vieron la escena alertaron a la patrulla de la Policía Local que pasó por el lugar: habían visto a un viandante que portaba un gran cuchillo y estaba gritando. Según detallaron los vecinos, el sujeto iba caminando y después se sentó en un portal. Los municipales fueron hasta donde estaba y, al llegar, el sospechoso los amenazó a ellos.

Intenta cortarse el cuello

Fue entonces cuando, destacan los testigos y confirman las citadas fuentes, el varón comenzó a provocarse cortes a sí mismo con el arma que llevaba en la mano, dijo a los agentes que los iba a matar e incluso intentó cortarse el cuello. Los policías locales usaron el arma de gas pimienta que llevaban para reducir y arrestar al hombre.

Cabe recordar que el uso de gas pimienta por parte de la Policía está autorizado como un medio de defensa no letal y de proporcionalidad intermedia para disuadir o reducir a sospechosos. Pasó algo parecido hace unos días en Alhama de Murcia, cuando un agente rociaba con gas pimienta a un ladrón que logra huir al saltar por la ventanilla de un coche de alta gama.

Otras dos navajas y hachís

Volviendo al caso de Cieza, los policías cachearon al hombre y descubrieron que llevaba encima otras dos navajas y droga: una tableta de hachís, de unos 50 gramos. Así las cosas, fue detenido como presunto autor de varios ilícitos: atentado a agentes de la autoridad con amenazas con arma blanca y delito contra la salud pública.

El sospechoso (un extranjero que se encontraría en situación irregular en España) fue puesto a disposición de la Guardia Civil, Cuerpo competente para asumir las pesquisas, y se fijó un juicio rápido para este mismo miércoles en los juzgados de Cieza.