Despedida una trabajadora de una perfumería de Cartagena por usar un desodorante para pies sin pagarlo

La Justicia ha dado la razón a una mujer que fue despedida de la perfumería de Cartagena en la que trabajaba después de que la empresa alegase que había pruebas de que, por ejemplo, había bebido de una botella de agua de venta al público que no pagó y de que cogió un desodorante en polvo para los pies «sin previo pago ni autorización», se metió en el almacén y lo usó.

El Juzgado de lo Social Nº 2 de Cartagena declaró que el despido era improcedente y condenó a la compañía a readmitir a la empleada (y pagarle los salarios que había dejado de percibir desde la fecha del despido) o, si lo prefería, a indemnizarla con 12.000 euros.

Tanto la mujer como la firma recurrieron la sentencia y ahora es la Sala de lo Social de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Murcia la que se ha pronunciado, para estimar en parte lo solicitada por la perjudicada y elevar la indemnización a percibir, que fija en 14.182,51 euros.

La perfumería aportó vídeos en los que se ve a la mujer beber de la botella en cuestión y entrando en el almacén con el desodorante de pies que no pagó. Además, alegó que esta mujer mandaba a otros trabajadores «a salir del establecimiento a comprar agua», algo que, aseguró la firma, era contrario a sus «normas internas».

"No ha sido acreditado"

La Justicia apunta que hay «faltas laborales» que pueden merecer «una sanción adecuada a su gravedad», pero que el despido es excesivo. Aparte, la Justicia «llega a la convicción que no han sido acreditados por la empresa los hechos imputados en la carta de despido consistentes en haberse apropiado, o utilizado en su propio beneficio, varios artículos de la tienda sin pagar su importe, y en haber ordenado a una dependienta que cogiera dinero de la caja para realizar una compra».

·En cuanto a los primeros hechos, «la única testigo presencial a la que alude la empresa es otra trabajadora, llamada como testigo por la parte actora, pero que no compareció al acto de juicio, de modo que las únicas pruebas aportadas son el testimonio indirecto del coordinador de las tiendas y unos vídeos de los que no puede extraerse la conclusión de que la demandante llevara a cabo ninguna conducta merecedora de reproche disciplinario».