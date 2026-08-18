Sorprendido de copiloto en un coche con un bolso cargado de cocaína y éxtasis en Torre Pacheco

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha interceptado un vehículo en Torre Pacheco cuyo copiloto ha sido detenido como presunto autor de delito de tráfico de droga al serle incautado un bolso con 80 gramos de cocaína, 60 de MDMA y varias pastillas de éxtasis, además de una pequeña báscula de precisión, informa el Cuerpo.

Esta actuación se inició en cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil prestaba servicio en el municipio de Torre Pacheco, haciendo hincapié en la vigilancia de barriadas proclives al tráfico de sustancias estupefacientes. Estas vigilancias resultaron positivas con la localización de un turismo cuyo conductor, al percatarse de la presencia policial, actuó de forma esquiva.

La experiencia de los guardias civiles hizo sospechar que los ocupantes del vehículo podían ocultar algo. Después de verificar la placa de matrícula, el coche fue interceptado. Al reconocer el inevitable encuentro con los agentes, el copiloto ocultó un bulto bajo su asiento, prosigue la nota de la Benemérita.

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El examen del coche resultó con la incautación del bolso que, a modo de ‘kit de venta ambulante’, iba repleto de diversas sustancias estupefacientes y útiles para su dosificación y venta. Según se desprende de la investigación, la eficaz intervención de la patrulla de la Guardia Civil a primera hora de la mañana permitió incautarse de un elevado número de dosis, antes de que fueran distribuidas, dice el Instituto Armado.