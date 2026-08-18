Rescate en helicóptero de un senderista lesionado en la Sierra del Cantón, en Abanilla

Un senderista lesionado ha sido rescatado este martes por la tarde en la Sierra del Cantón, en Abanilla, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

A las 14:00 horas, una llamada al 112 alertó de un senderista que había sufrido una torcedura de tobillo mientras realizaba una ruta por la Sierra del Cantón, en el término municipal de Abanilla.

En el operativo de rescate participaron Agentes Medioambientales de Cieza, efectivos de la Brigada Forestal Terrestre de Fortuna, una ambulancia no asistencial de Molina de Segura y el Grupo de Rescate Aéreo del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS).

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Dado lo escarpado del terrero también intervino un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con base en Alcantarilla, que permitió completar el rescate en montaña y la evacuación del senderista para su atención sanitaria.