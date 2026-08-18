Una mujer, al psiquiátrico por intentar matar a su compañera de habitación en una residencia de Murcia

Una mujer será internada en un centro psiquiátrico tras admitir que trató de quitar la vida a su compañera de habitación en la residencia para enfermos mentales Luis Valenciano, en Murcia. Los hechos acontecieron en abril de 2025, aunque ha sido en el presente periodo estival de 2026 cuando la Justicia (en concreto, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia) se pronunció al respecto en una sentencia, a la que ha tenido acceso este diario.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la resolución, víctima y agresora compartían habitación en el centro ubicado en la avenida de Lorca del municipio murciano, un lugar destinado al internamiento de enfermos mentales crónicos, según consta en la página web de la Comunidad.

La víctima alertó a los trabajadores

La noche del episodio, la víctima dijo al personal de guardia de la residencia que su compañera la estaba increpando y molestando. Los trabajadores, según detalla la sentencia de la Audiencia, «trataron de tranquilizarla verbalmente, asegurándole que pasarían por la habitación a contener mecánicamente a la procesada, lo que finalmente no hicieron».

Entonces la víctima, prosigue el documento judicial, «trató de dormir tapándose la cabeza, si bien la procesada, con evidente ánimo de acabar con su vida, se abalanzó sobre ella y valiéndose de un fular y de sus propias manos trató de estrangularla, para finalmente, golpearla con un bote de espray metálico en la cabeza».

"La he matado, la he matado"

La afectada perdió el conocimiento y fue entonces cuando la agresora, al creer que estaba muerta, salió de la habitación gritando: «La he matado, la he matado». Cuando los empleados de guardia de la residencia acudieron a la habitación, «encontraron a la víctima en su cama con la cabeza ensangrentada e inconsciente». Al estar la atacante perfectamente identificada, fue detenida de inmediato. Afortunadamente, la perjudicada sobrevivió y como secuela solo le quedó una cicatriz.

A la hora de dictar sentencia, el tribunal tiene en cuenta que la agresora, que ahora tiene 29 años, sufre un trastorno mixto de la personalidad, una discapacidad intelectual leve y un trastorno mental y del comportamiento por consumo de tóxicos. «Sus capacidades volitivas, cognitivas e intelectivas se hayan afectadas de manera moderada», subraya la Audiencia.

La resolución, dictada por conformidad, condena a la joven como autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, con la concurrencia de la eximente incompleta de alteración psíquica, a la pena de dos años y seis meses de prisión y concreta que la medida de seguridad privativa de libertad será en un «centro psiquiátrico adecuado a la patología que sufre» y por tiempo no superior a seis años. Tendrá que indemnizar con 940 euros a su víctima, aunque el dinero lo abonará la Comunidad de forma subsidiaria.