Muere un menor de 14 años ahogado en Gran Canaria

Una tarde de baño ha terminado en tragedia este martes en la costa de Mogán, en Gran Canaria. Un menor de 14 años ha fallecido ahogado en la Hondura de Amadores, después de que el oleaje sorprendiera a un grupo de jóvenes que se encontraba en el agua.

Otros dos menores estuvieron también a punto de morir por sumersión tras ser arrastrados por el mar. Una embarcación de Salvamento Marítimo consiguió rescatarlos con vida y ambos presentan diversas lesiones, cuyo alcance no ha trascendido por el momento.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió varias alertas a las 14.35 horas avisando de una persona en apuros en el agua. La gravedad del aviso obligó a activar un amplio dispositivo por mar, tierra y aire.

Tras ser localizado bajo el agua, el adolescente fue recuperado por la tripulación del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) y trasladado hasta la helisuperficie de Amadores. Allí, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario únicamente pudo confirmar su fallecimiento.

Localizado bajo el agua tras varias llamadas al 112

La emergencia comenzó cuando varias personas contactaron con el 112 para alertar de que había un bañista en dificultades en la costa del suroeste de Gran Canaria. Los gestores de emergencias realizaron las comprobaciones necesarias para concretar la ubicación y activaron inmediatamente al GES, Salvamento Marítimo, Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y Protección Civil.

El despliegue permitió finalmente localizar al menor bajo el agua. La tripulación del helicóptero del GES consiguió recuperarlo y evacuarlo hasta la helisuperficie de Amadores, donde esperaba el dispositivo sanitario.

Los sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento

El Servicio de Urgencias Canario desplazó una ambulancia medicalizada hasta la zona ante la gravedad de la situación.

Una vez que el helicóptero aterrizó con el afectado, los sanitarios comprobaron que el menor presentaba signos compatibles con ahogamiento y confirmaron su fallecimiento.

La emergencia movilizó a numerosos recursos. Por aire intervino el helicóptero del GES, mientras que Salvamento Marítimo participó en el dispositivo desde el mar. También colaboraron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, Protección Civil, Guardia Civil y Policía Local.

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La Guardia Civil se hizo cargo posteriormente de las diligencias correspondientes.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas