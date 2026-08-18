Emergencias
Muere un ciclista de 70 años arrollado por un coche en un accidente en una carretera de Torre Pacheco
En el accidente también se ve implicado un camión y la Guardia Civil de Tráfico trata de esclarecer qué pasó para llegar a tan luctuoso desenlace
Un ciclista de 70 años falleció este martes por la mañana arrollado por un coche en un accidente en una carretera de Torre Pacheco, confirman fuentes de la Guardia Civil de Tráfico y del Centro de Coordinación de Emergencias. El accidente ocurría minutos antes de las nueve y media de la mañana, en el kilómetro 1 la carretera RM-F28, en el municipio pachequero.
Testigos llamaron al 112 para informar del accidente. Al lugar desplazó una Unidad Móvil de Emergencias (UME) del 061, cuyos sanitarios únicamente pudieron corroborar el fallecimiento del ciclista, destacan desde Emergencias. Los restos mortales, como manda el protocolo en estos casos, son llevados al Instituto de Medicina Legal, para que la autopsia confirme la causa del deceso.
En el siniestro vial también se vio implicado un camión, aunque, según las primeras informaciones, sería el turismo el que habría alcanzado al hombre que iba en bici. Responsables de la Benemérita movilizados al lugar se ocuparon tanto de regular la circulación como de tomar declaración a los conductores de los dos vehículos de cuatro ruedas, a fin de intentar esclarecer qué pasó para llegar a tan luctuoso desenlace.
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