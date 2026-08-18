Investigación
La jueza ordena el ingreso en prisión provisional de la mujer acusada de matar a su pareja con un arma blanca en Sevilla
Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa como presunta autora de un homicidio ocurrido este domingo, que se habría producido con arma blanca
Claudio Guarino
La mujer acusada de matar a su pareja en Estepa (Sevilla) ha sido enviada a prisión provisional a la espera del juicio. Así lo ha acordado la titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Estepa (Sevilla) después de que se le detuviera como la presunta autora de la muerte de su pareja sentimental este pasado domingo.
La acusada ha prestado declaración durante la mañana de este martes. De la misma manera, han pasado por sede judicial varios testigos de los hechos, según informó la oficina de prensa del TSJA. A la mujer se le atribuye un presunto delito de homicidio.
Cabe recordar que la mujer, de 33 años, fue detenida en Estepa por haber acabado con la vida presuntamente a su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en una vivienda rural. El cuerpo de varón fue encontrado en el lugar con signos de violencia causadas, según las primeras investigaciones, por heridas de arma blanca. Por el momento, no han trascendido más detalles de lo ocurrido.
Fuente: El Correo de Andalucía
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