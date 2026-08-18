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Arde un autobús y el incendio se propaga a todo un desguace de camiones en Las Torres de Cotillas

El bus estaba destinado a convertirse en chatarra

Imagen del incendio en el desguace de Las Torres de Cotillas

Imagen del incendio en el desguace de Las Torres de Cotillas / L. O.

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Ana Lucas

Ana Lucas

Una enorme columna de humo negro, visible a kilómetros, sorprendió a los conductores que iban por la carretera. Ocurría sobre las 12.27 de la mañana, cuando, por razones que se desconocen, comenzó a arder un autobús que estaba destinado a convertirse en chatarra, el cual se hallaba almacenado en un desguace de Las Torres de Cotillas.

Al lugar se movilizaron, en principio, dos dotaciones de Bomberos del Consorcio, en concreto del parque de Molina Segura, con una autobomba ligera y una bomba nodriza, confirman fuentes de Emergencias. El fin: atajar las llamas y evitar que se propagasen a los otros vehículos acumulados en la empresa.

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(Noticia en desarrollo)

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