Emergencias
Arde un autobús y el incendio se propaga a todo un desguace de camiones en Las Torres de Cotillas
El bus estaba destinado a convertirse en chatarra
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Una enorme columna de humo negro, visible a kilómetros, sorprendió a los conductores que iban por la carretera. Ocurría sobre las 12.27 de la mañana, cuando, por razones que se desconocen, comenzó a arder un autobús que estaba destinado a convertirse en chatarra, el cual se hallaba almacenado en un desguace de Las Torres de Cotillas.
Al lugar se movilizaron, en principio, dos dotaciones de Bomberos del Consorcio, en concreto del parque de Molina Segura, con una autobomba ligera y una bomba nodriza, confirman fuentes de Emergencias. El fin: atajar las llamas y evitar que se propagasen a los otros vehículos acumulados en la empresa.
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