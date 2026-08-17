Valldemossa
Un muerto y una herida al caerles encima una farola golpeada por un autobús en Mallorca
Tanto la mujer de la víctima mortal como la conductora del vehículo han tenido que recibir asistencia por crisis de ansiedad
Otra mujer ha recibido un golpe en el pecho y ha tenido que ser evacuada en ambulancia a una clínica de Palma
Un turista sirio de 36 años ha muerto esta tarde alcanzado por una farola que se ha desprendido al ser golpeada por un autobús en la plaza Campdevànol de Valldemossa. Otra mujer ha resultado herida de carácter menos grave en el accidente, mientras que la mujer del fallecido y la conductora del vehículo han tenido que recibir asistencia médica al sufrir crisis de ansiedad. La Policía Local de Valldemossa y la Guardia Civil han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido.
Eran las cuatro menos veinte de la tarde cuando un autobús del TIB que se disponía a detenerse en la plaza Campdevànol de Valldemossa ha golpeado accidentalmente contra una farola, que a su vez se ha desprendido y ha caído sobre un grupo de personas que aguardaban en la parada.
La farola ha alcanzado de lleno a un turista de nacionalidad siria de 36 años, que ha fallecido prácticamente en el acto. Según la apreciación de los médicos del 061 que le han examinado, sufría "lesiones incompatibles con la vida". En el accidente ha resultado también herida una mujer mallorquina de 42 años, que ha sufrido un traumatismo torácico.
Tanto la mujer del fallecido como la conductora del autobús han tenido que recibir asistencia médica al sufrir crisis de ansiedad.
Tras recibir los primeros avisos se han movilizado varias ambulancias del 061, así como patrullas de la Policía Local de Valldemossa y la Guardia Civil, que han acordonado la zona y han abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Los agentes han colocado unas mamparas para cubrir a la víctima hasta que el juzgado de guardia de Palma ha autorizado el levantamiento del cuerpo.
Los investigadores tenían previsto realizar las pruebas de alcohol y drogas a la conductora del autobús en cuanto su situación sanitaria lo permita, y tomar declaración a los testigos.
El accidente ha provocado una gran conmoción en la plaza, un lugar muy concurrido y punto de encuentro habitual de numerosos residentes y turistas.
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Fuente: Diario de Mallorca
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