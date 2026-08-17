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Dos detenidos por cultivar y vender marihuana en inmuebles de Molina de Segura y Archena

También se intervino una máquina de contar billetes, una balanza de precisión y casi 3000 euros en efectivo

Dos detenidos por cultivar y vender marihuana en inmuebles de Molina de Segura y Archena

Dos detenidos por cultivar y vender marihuana en inmuebles de Molina de Segura y Archena

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Javier Ayala

Javier Ayala

Dos personas, a las que se les imputa delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas, han sido detenidas al ser consideradas responsables de regentar tres inmuebles que eran utilizados para generar y vender cogollos de marihuana.

Las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de sustancias estupefacientes a nivel nacional e internacional, establecen relaciones con personas dispuestas a ofrecer lugares donde desarrollar el cultivo de plantaciones de marihuana tipo indoor a gran escala y que permiten el cultivo de varias plantaciones simultáneas en diferentes fases de crecimiento, que ofrezcan un flujo constante de esta sustancia estupefaciente al mercado final.

La investigación, realizada conjuntamente entre el Grupo de Estupefacientes de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia y agentes de la Comisaría General de Policía Judicial, les condujo hasta tres inmuebles, dos de ellos situados en Molina de Segura y un tercero en Archena, que estaban siendo utilizados para el cultivo y desarrollo de plantaciones de marihuana.

Los agentes realizaron sendos registros de estos inmuebles, interviniendo en dos de ellos el aparataje necesario con el que se iba a proceder al cultivo de una nueva plantación de marihuana, cada vez más sofisticado, con el objetivo de camuflar los fuertes olores característicos de estas plantas.

El tercer inmueble era el lugar utilizado para deshacerse de los restos y partes inservibles de las plantas de marihuana, los cuales eran incineradas en una barbacoa de grandes dimensiones y donde también se intervino una máquina de contar billetes, una balanza de precisión y casi 3000 euros en efectivo.

La presencia de armas de fuego es una media preventiva ante los posibles “vuelcos” de droga por parte de grupos criminales dedicados a esta ilícita actividad, ejemplo de ello es el revolver 38 mm hallado también en este último inmueble junto con numerosa munición.

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Las dos personas detenidas por estos hechos, imputados por los delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

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