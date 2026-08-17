Cazados 10 conductores borrachos al volante en el fin de semana del 15 de agosto en Murcia

Los profesionales del Grupo de Atestados de la Policía Local de Murcia cazaron, durante el fin de semana, a una decena de conductores que se pusieron al volante de su coche tras haber consumido bebidas alcohólicas, informan fuentes policiales.

En concreto, cinco de ellos arrojaron una tasa tan alta de alcohol al ser sometidos a la preceptiva prueba de detección del mismo por parte de los agentes que se considera que son autores de un delito contra la seguridad vial y se enfrentarán a un procedimiento judicial, indican las mismas fuentes. En supuestos así, la unidad de la Policía Local actúa como Policía Judicial (al tratarse de una competencia de Tráfico). Los otros cinco solo tendrán que abonar una multa: lo suyo se considera alcoholemia administrativa.

Asimismo, el Grupo de Atestados participó el pasado fin de semana (el del 15 de agosto, cuando la Policía ya anunció que reforzaría los controles en distintos puntos de municipio) en cuatro intervenciones relacionadas con permisos de conducción.

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Además, agentes de Seguridad Ciudadana interceptaron el sábado por la noche una moto un cuyo conductor iba drogado: en concreto, dio positivo en THC. Los municipales lo denunciaron por conducir con presencia de drogas en el organismo. «Al volante, tolerancia cero con las conductas de riesgo. La responsabilidad siempre empieza antes de arrancar», destacaron desde el Cuerpo.