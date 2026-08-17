Los buscaban por robar tractores en Lorca y Puerto Lumbreras y descubren que también abastecían de combustible a las narcolanchas: hay seis detenidos

La Guardia Civil, en el marco de la bautizada como operación ‘Lizard-Track’, ha desarticulado un grupo criminal, asentado en la diputación lorquina de Almendricos, cuyos seis miembros han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza en las cosas, transporte de sustancias explosivas, amenazas graves y pertenencia a grupo criminal. Los buscaban por robar tractores y descubren que también abastecían de combustible a las narcolanchas.

Según indicaron desde el Cuerpo en una nota, "la investigación se inició cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento del robo de varios tractores, turismos y maquinaria agrícola, ocurrido en poco espacio de tiempo en fincas ubicadas en los términos municipales de Lorca y Puerto Lumbreras".

Los investigadores hallaron cuatro tractores y dos turismos en los registros. / Guardia Civil

Además, "algunos de estos robos se cometieron con violencia: los delincuentes llegaron a entrar en los domicilios o fincas cuando los moradores se encontraban en su interior y, en algún caso, los amenazaron con un arma de fuego para que no denunciasen", prosigue la Benemérita en la nota.

Desde el Instituto Armado arrancaron las pesquisas y pronto se estrechó el cerco sobre una familia de la pedanía lorquina de Almendricos. "Los investigadores averiguaron que podían tener en su poder algunos de los tractores robados, ocultos en distintas fincas e inmuebles", apunta el comunicado. Pidieron orden judicial de entrada y registro a dos inmuebles de los sospechosos ,y efectivamente, dentro hallaron cuatro tractores y dos turismos "que fueron devueltos a sus legítimos propietarios".

Cientos de garrafas

Sin embargo, había más sorpresas: "En uno de los domicilios, la Guardia Civil también localizó abundante munición para arma corta de distinto calibre y finalizó los registros con la localización y aprehensión de más de 4.000 litros de gasolina y cientos de garrafas", concreta la nota.

Según la Guardia Civil, "este hallazgo puso de manifiesto la peligrosidad del grupo criminal ahora desmantelado y su presunta relación con la modalidad delictiva conocida como ‘petaqueo’, con la que facilitan la introducción de droga o personas, abasteciendo de combustible a narcolanchas o pateras-taxi".