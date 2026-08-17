Acuchillan en la cara a un joven en una riña en la zona de Atalayas en Murcia

Los hechos tuvieron lugar sobre las ocho menos cuarto de la mañana del festivo del 15 de agosto, en un callejón en la zona de Atalayas, en Murcia, cuando, por razones se desconocen, se desató una reyerta en la cual un joven recibió una cuchillada en la cara, cerca de una oreja, indican fuentes policiales.

Se alertó a Emergencias. Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Nacional, en un 'zeta', así como una ambulancia del 061, cuyos sanitarios atendieron in situ al herido, que chorreaba sangre por el rostro y por el pecho, y lo trasladaron al Reina Sofía, el hospital más cercano, precisan las mismas fuentes. Pese a lo aparatoso de la sangre, el chico (que estaba acompañado de un amigo) se mantenía consciente, entró por su propio pie al vehículo sanitario y las lesiones no revestían, a priori, gravedad extrema.

La Policía cuenta con una descripción física del atacante, que habría huido a la carrera del lugar. Sin embargo, por el momento no se han producido detenciones ni la víctima ha formalizado la pertinente denuncia. Las cámaras de seguridad de la zona también serán clave a la hora de tratar de identificar, localizar y arrestar al responsable, que se enfrentaría a cargos por un delito de lesiones.