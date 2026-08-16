Libertad para el militar que rompió la mandíbula a un policía en La Azohía

El subinspector de la Policía Local de Cartagena que resultó gravemente herido el pasado domingo cuando fue a mediar en una riña desencadenada durante las fiestas de La Azohía fue intervenido quirúrgicamente en el hospital, del que ya ha recibido el alta, confirman fuentes cercanas al caso.

La víctima ya ha podido dejar el Santa Lucía y se encuentra en su domicilio, en compañía de su familia, aunque el postoperatorio se avecina complejo, debido a que las lesiones fueron en el rostro: cabe recordar que el afectado sufrió una fractura en la mandíbula y que se vieron afectadas piezas dentales, como reflejan fuentes policiales.

Un profesional forense del Instituto de Medicina Legal examinará posteriormente al perjudicado, a fin de determinar el alcance tanto de las lesiones como de las secuelas que puedan quedarle. El informe de este facultativo será importante en el posterior procedimiento judicial que se siga contra el militar de 19 años que presuntamente golpeó al subinspector.

Ni fue esposado

Este chico, que se entregó en un cuartel de la Guardia Civil, se encuentra en libertad con cargos, indican fuentes próximas a la investigación. El militar no llegó ni a ser esposado: las mismas fuentes explican que, dado que él se personó (junto a su abogado) en dependencias del Cuerpo, los agentes no consideraron necesaria la medida de seguridad de los grilletes.

El sospechoso aguardará en libertad los próximos movimientos judiciales al no apreciarse en esta persona riesgo de fuga: se trata de un joven con arraigo que, según consideran los investigadores, no trató de zafarse de la acción de la Justicia, sino que fue por su propio pie al cuartel a entregarse.

Fuentes judiciales recordaron que la prisión preventiva es la cautelar más restrictiva que se aplica o en delitos de gravedad (como un asesinato) o si se estima que un procesado podría escapar, destruir pruebas o volver a delinquir. Por otro lado, las otras cuatro personas que se hallan investigadas por participar en la reyerta no llegaron ni a ser arrestadas: se les imputan lesiones leves.