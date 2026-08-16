Emergencias
Cinco heridos, tres de ellos menores, en un accidente de tráfico en Torre Pacheco
Todos ellos han sido trasladados al Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor
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Una colisión entre dos vehículos en Torre Pacheco esta pasada madrugada ha resultado con cinco heridos. A las 3.07 horas de la madrugada, una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaba de una colisión entre dos turismos en la Calle Pintor Sánchez Picazo, del citado municipio.
Entre los afectados se encuentran dos jóvenes de 19 y 18 años, así como dos menores de 17 y otro mas, de 16 años, quienes presentaban diversas contusiones. Todos ellos han sido trasladados al Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor para recibir atención médica.
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