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Cinco heridos, tres de ellos menores, en un accidente de tráfico en Torre Pacheco

Todos ellos han sido trasladados al Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor

Ubicación del accidente de Torre Pacheco

Ubicación del accidente de Torre Pacheco / 112

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Javier Ayala

Javier Ayala

Una colisión entre dos vehículos en Torre Pacheco esta pasada madrugada ha resultado con cinco heridos. A las 3.07 horas de la madrugada, una llamada realizada al Centro de Coordinación de Emergencias 1-1-2 Región de Murcia alertaba de una colisión entre dos turismos en la Calle Pintor Sánchez Picazo, del citado municipio.

Entre los afectados se encuentran dos jóvenes de 19 y 18 años, así como dos menores de 17 y otro mas, de 16 años, quienes presentaban diversas contusiones. Todos ellos han sido trasladados al Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor para recibir atención médica.

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