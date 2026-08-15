El zapatero que asesinó a su ex en el Carrefour Infante de Murcia, cambiado de módulo en la cárcel y con un 'preso sombra'

Los conocidos como ‘presos sombra’ son internos que, tras los muros de la prisión, llevan a cabo tareas de seguimiento y respaldo para con aquellas personas que llegan de nuevas a la cárcel o que se encuentran en riesgo de atentar contra su propia vida, dentro de un programa de prevención de este tipo de acciones. Juan Bautista G. C., que admitió haber matado a su expareja, Gloria, en su taller de zapatería del centro comercial Carrefour Infante de Murcia, ya cuenta con un apoyo así.

Y es que el individuo, al que la jueza de guardia mandó a prisión provisional, comunicada y sin fianza, ha entrado, por protocolo, al programa de prevención de suicidios, indican fuentes cercanas al caso. Cabe recordar que los profesionales que lo evaluaron al llegar al penal de Sangonera (que nunca antes había pisado) determinaron que no contaba con conductas suicidas y lo mandaron al módulo 4, un área tranquila de la penitenciaría.

El sospechoso, Juan Bautista G. C., custodiado por la Policía Nacional a su llegada a los juzgados de Lorca. / Israel Sánchez

No es un interno conflictivo

Sin embargo, el sujeto luego pasó al módulo 1, considerado de respeto. Comparte zona con Sebastián D. M., el detenido por matar a tiros a su exsuegra en Torreagüera en el que fue el primer crimen del año 2025. Juan Bautista se encuentra «tranquilo» tras los muros del penal y no es considerado un interno conflictivo.

Este español de 38 años de edad aguardará entre rejas el juicio, que será ante un jurado popular en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, Sala especializada en los asuntos de violencia de género. Este sujeto podrá estar un máximo de 2 años en prisión preventiva, según marca la norma; aunque, si pasa este tiempo y no ha salido el juicio, esta cautelar puede ser prorrogada por 2 años más, recuerdan fuentes judiciales.

El nombre de Gloria es el último de la lista de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas en la Región. La anterior víctima mortal en la Comunidad murciana fue Ainhoa, asfixiada por su novio, Manuel Enrique, en su casa de Librilla en 2025.