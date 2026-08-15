La Policía alerta del auge de "bandas organizadas violentas" en la Región de Murcia

Al comienzo del presente mes de agosto, la Guardia Civil anunciaba que había arrestado a cinco personas, de entre 39 y 52 años, acusadas de pertenecer a una banda, asentada en la Región, sospechosa de haber cometido robos en sucursales bancarias y salas de juego en nueve provincias. Todos los sospechosos ingresaron en prisión provisional, comunicada y sin fianza, tras pasar a disposición judicial.

No es un caso aislado. Desde la delegación de Murcia de Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional alertan del «avance imparable de las bandas organizadas violentas en la Región», donde se asientan «grupos criminales cada vez mejor armados, mejor estructurados y con mayor capacidad de intimidación, que operan con una sensación de impunidad inaceptable mientras los policías nacionales siguen sin los efectivos ni los medios necesarios para hacerles frente», tal y como remarca Francisco Moreno, secretario de Comunicación de Jupol Murcia.

P.N.

La Policía Nacional, en colaboración con la Policía de Albania, desarticuló en febrero un grupo criminal itinerante implicado en robos con violencia en casas habitadas en los que usaban armas de fuego. Tenían gran movilidad por España y otros países europeos por los que extendían su actividad delictiva.

Estos delincuentes amenazaban a las víctimas para localizar los objetos de gran valor, dinero y las cajas fuertes, y adoptaban numerosas medidas de seguridad como ocultar el rostro con pasamontañas o adquirir los vehículos y teléfonos con identidades falsas o de terceros deshaciéndose de ellos cada poco tiempo. Y sí, contaban con infraestructura y colaboradores en Murcia.

"Punto caliente del narco"

Además, Jupol pone el acento en que «la costa de la Región se ha convertido en uno de los nuevos puntos calientes del narcotráfico en España», con «narcolanchas que llegan a plena luz del día, redes de ‘petaqueo’ que abastecen de combustible tanto a las planeadoras del narcotráfico como a las pateras-taxi y organizaciones criminales que actúan con absoluta soberbia e impunidad».

«Estas mafias cuentan con recursos tecnológicos, logística internacional e incluso acceso a armas de guerra, mientras los agentes destinados en la Región se enfrentan a ellas prácticamente solos», denuncia Moreno.

Además, «se suma la evolución de las bandas juveniles y organizadas que operan en España: estos grupos han dejado de ser un fenómeno exclusivamente juvenil o de origen latino para convertirse en estructuras cada vez más camufladas, con miembros de todas las procedencias y con una escalada notable de su violencia, vinculada al narcotráfico y a la ciberestafa», destacan desde Jupol.

La realidad es que «no se puede combatir el crimen organizado con plantillas mermadas y sin recursos tecnológicos», sentencian desde el sindicato, al tiempo que aseguran que «los policías nacionales que se enfrentan a estas estructuras lo hacen, demasiadas veces, sin el respaldo material, tecnológico y jurídico que la magnitud del problema exige». «Mientras las mafias se profesionalizan e internacionalizan, la respuesta institucional sigue llegando tarde y con cuentagotas», aseveran.

"Años luchando contra este fenómeno"

Por su parte, el secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región de Murcia, Juan García Montalbán, apostilla que «la proliferación de bandas organizadas que asaltan principalmente salones de juego no es nada nuevo en la Región de Murcia», puesto que «llevamos varios años luchando contra este fenómeno, que aumenta o disminuye según el numero de bandas desarticuladas».

Semanas antes de que estallase la pandemia de coronavirus, la conocida como banda del Porsche hacía estragos por la Región. En una sola madrugada de enero de 2020, dieron varios palos en distintos negocios de la provincia, especialmente gasolineras y salones de juego, que eran su especialidad, pero en esa ocasión también en concesionarios de coches. Hasta que un día el Porsche en cuestión apareció calcinado en un descampado: los propios delincuentes le habían pegado fuego, una práctica habitual con la que estas bandas buscan destruir pruebas.

La banda del Porsche pegó en 2020 fuego al Porsche para no dejar huellas. / L. O.

Tres años después, en 2023, unos delincuentes que se desplazaban en otro Porsche perpetraban, en apenas unas horas, tres asaltos en salones de apuestas de San Javier y las poblaciones de El Esparragal y Sangonera la Verde.

«El modus operandi de estas bandas es altamente sofisticado con estudio previo de los objetivos, un alto número de participantes con funciones definidas de vigilancia y protección, actuación y fuga con vehículos de alta gama y en la actualidad con armas de fuego», comenta García Montalbán, que añade que «estos asaltos se realizan con una vigilancia previa de la inexistencia de patrullas en la zona y en intervalo de tiempo de minutos». Así las cosas, no es posible cogerlos con las manos en la masa y «resulta muy peligrosa la intervención de una sola patrulla ante un numero superior de delincuentes equipados con armas».