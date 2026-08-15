Detenidos en Torre Pacheco por circular a más de 200 kilómetros por hora

Dos sujetos fueron detenidos por circular a más de 200 kilómetros por hora por la RM-19 a la altura de Torre Pacheco. Los individuos, que circulaban en dos coches distintos, fueron sorprendidos yendo a las velocidades de 212 y 202 km/hora.

Según informó la Guardia Civil en una nota de prensa, los sospechosos interceptados circulando por encima de los límites de velocidad establecidos (100 km/hora) se enfrentan a varias consecuencias penales por la presunta autoría de un delito contra la seguridad vial por exceso de velocidad.

Esto, recogido en el artículo 379.1 del Código Penal, podría suponerles penas de prisión de 3 a 6 meses o multa económica de 6 a 12. Asimismo, también podrían tener que hacer trabajos benéficos para la comunidad en un periodo de 31 a 90 días. Todo esto además de la retirada del permiso de conducir por un periodo de 1 a 4 años.

Un oche de la Guardia Civil que anuncia un radar móvil. / Guardia Civil

Campaña de verano

El cuerpo benemérito indicó estas dos detenciones se produjeron en el contexto de una "Campaña de vigilancia de exceso de velocidad" llevó a cabo durante las pasadas semanas la Dirección General de Tráfico (DGT). Se desarrolló, concretamente, entre los días 3 y 9 de agosto.

Gracias a este proyecto la patrulla de la Guardia Civil se encontraba en el punto de verificación correcto para identificar a los autores de los presuntos delitos señalados anteriormente.

Consejos

Este cuerpo policial ha aprovechado la oportunidad para recordar lo importante que es respetar los límites de velocidad en las carreteras. Añaden que ir demasiado rápido no solo incrementa el riesgo de siniestro vial, sino también la gravedad de sus consecuencias.

En este sentido, piden a la ciudadanía adecuar siempre la velocidad a las condiciones de la vía, del tráfico y meteorológicas; extremar la precaución en travesías y zonas urbanas, donde conviven vehículos y peatones; respetar la señalización y los límites establecidos; y mantener una conducción responsable y atenta en todo momento.

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Concluyen que circular a velocidades inadecuadas reduce el tiempo de reacción, provoca “efecto túnel” o reducción del campo visual y amplía holgadamente la distancia de frenado.