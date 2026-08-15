Delincuentes profesionales que "no aspiran a abrir la caja, sino a arrancarla y forzarla después"

«Los registros oficiales no acreditan que se robe más; acreditan que se roba mejor. Han disminuido las manos y ha aumentado el oficio, cinco personas sostienen medio centenar de hechos repartidos por nueve provincias». Así se expresa el penalista Raúl Pardo-Geijo a la hora de analizar el papel de las bandas organizadas en la Región. Y es que la Policía ha detectado «grupos criminales cada vez mejor armados, mejor estructurados y con mayor capacidad de intimidación, que operan con una sensación de impunidad inaceptable».

Raúl Pardo Geijo, entrando a los juzgados. / Iván Urquízar

Tal y como enfatiza el abogado, «la explicación es económica antes que criminológica». Al hielo, concreta que «el cierre de sucursales y la retirada del efectivo han desplazado el botín hacia los salones de juego, que hoy superan en número de asaltos a las entidades bancarias y que carecen de vigilancia nocturna y de una seguridad comparable». «A ello se suma nuestra geografía: un nudo de autovías que permite delinquir en Jaén y pernoctar en Murcia», manifiesta el letrado murciano.

En su opinión, «el contraste con el pasado resulta elocuente», dado que «el butronero de antaño era vecino del barrio y consumía la noche entera frente a una caja fuerte; estos (los profesionales) no aspiran a abrirla, sino a arrancarla de sus anclajes y forzarla después, sin prisa, sin testigos y sin dejar vestigio alguno».

A la pregunta de cómo ve las penas que contempla el Código Penal para estos miembros de bandas organizadas, el abogado considera que el texto «no adolece de blandura», dado que «el robo con fuerza agravado, la falsedad documental reiterada y la pertenencia a organización criminal permiten respuestas severas». «Su eficacia no depende del texto, sino de que la instrucción se unifique, como aquí ha sucedido. La dispersión siempre favorece a quien la provoca», especifica.

Urge aumentar plantillas

Los representantes de los Cuerpos de Seguridad (Policía y Guardia Civil) en la Región tienen claro qué hacer para que estas mafias no se hagan (aún) más fuertes en tierras murcianas. «Volvemos a solicitar un aumento de guardias civiles para reforzar las patrullas de seguridad ciudadana y con ello disuadir la actuación de estas bandas: principalmente en este tipo de delitos es muy importante potenciar las plantillas y los medios de los servicios de investigación», enfatizan desde AUGC.

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Sus compañeros de Jupol Murcia inciden en que denunciarán «cada carencia y cada promesa incumplida» hasta que lleguen los medios «para plantar cara a unas mafias cada vez más violentas y mejor organizadas».