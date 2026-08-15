Dos años y medio de cárcel para cada uno de los hermanos que cosieron a puñaladas a un joven en las pistas de un instituto de Lorca

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a dos años y medio de cárcel a cada uno de los dos sujetos, hermanos entre sí, que en diciembre de hace tres años cosieron a puñaladas a un joven, de entonces 25 años de edad, en las pistas de un instituto de Lorca.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, ambos individuos «se presentaron, portando una navaja escondida, en las canchas del Instituto Ramón Arcas Meca de Lorca, donde sabían que se encontraba su víctima con un grupo de amigos».

Dos años de rencores

Los dos procesados habían estado trabajando en Francia y, aprovechando que estaban de vacaciones en la Ciudad del Sol con la familia, «decidieron que era el momento de acometer su venganza contra este hombre, ya que uno de los hermanos había tenido una fuerte pelea con él dos años antes», prosigue la resolución, que se dictó in voce y es firme.

El documento judicial precisa que «cuando la víctima los vio llegar, salió corriendo, muy asustado, diciendo: ‘Estos vienen a por mí’, hasta que fue alcanzado por los dos hermanos que, gritando ‘te vamos a matar, esto no va a quedar así’, lo tiraron al suelo dándoles numerosos golpes y varias puñaladas en distintas partes del cuerpo, unas en la zona costal y otras en los brazos y piernas, siendo estas claramente defensivas de la víctima para evitar que la navaja le alcanzara a zonas vitales».

Huyeron del lugar a la carrera

El afectado «comenzó a sangrar abundantemente por las lesiones infligidas por los hermanos, que no le provocaron la muerte al ser separados y atendida la víctima por los testigos allí presentes», detalla la Audiencia.

Los dos atacantes huyeron a la carrera antes de que llegasen a las pistas agentes de la Policía Nacional (Cuerpo encargado de la investigación) y sanitarios en una ambulancia, que trasladaron al herido al Virgen de la Arrixaca.

10.000 euros de indemnización

El joven sobrevivió, aunque tiene secuelas. La Policía localizó a los atacantes, que aún presentaban manchas de sangre en la ropa, los cuales fueron detenidos y mandados a prisión provisional por la autoridad judicial de guardia.

Casi tres años después, se fijó el juicio, que no se celebró como tal al haberse alcanzado una conformidad entre las partes en virtud de la cual ambos encausados reconocieron lo que habían hecho. Además de la pena de cárcel, se impone a cada uno de los hermanos la prohibición de aproximación, durante un lustro, a menos de 200 metros de la víctima, a la que tendrán que indemnizar con 10.000 euros. Asimismo, han de abonar 2.199,31 euros al Servicio Murciano de Salud (SMS).