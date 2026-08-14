Rescatan a 25 gatos hacinados en jaulas y transportines en un habitáculo en ruinas de Cartagena: "Estaban en condiciones terribles"

"Hace unos días, en Cartagena, asistimos a uno de esos casos que nadie quiere ver: 25 gatos encontrados hacinados en unas ruinas, encerrados en jaulas y transportines en condiciones terribles". Así se expresan desde la Federación de Asociaciones Protectoras de Animales de la Región Animur sobre unos felinos que "todavía se está investigando cómo llegaron hasta allí". Además, falta esclarecer "quién es responsable", destacan. El asunto ha sido denunciado ante la Policía y la Fiscalía de Medio Ambiente.

En concreto, los animales fueron hallados en una zona denominada La Asomada, en el municipio cartagenero. Un chico que iba paseando a su perro dio la voz de alarma, después de que el can se percatase de la presencia de los felinos. Estaban en una especie de "habitáculo en ruinas, sin techo".

"Son todos extremadamente sociables, no tenían musculatura en las patas, todos entre 4 y 11 meses, son todos jóvenes. No sabemos con qué intencionalidad ni quién tenía a esos animales ahí, es muy turbio", explica a La Opinión Cristina Zaragoza, secretaria de la Federación.

Amenazas de "tres o cuatro personas"

"Tuvimos que mover seis coches particulares el viernes por la noche para recoger a los gatos", subraya Zaragoza, que comenta que esa noche los responsables de la protectora sufrieron amenazas por parte de "tres o cuatro personas" que se encontraban en las inmediaciones y que no estarían conformes con que los animales fuesen retirados de la propiedad en ruinas.

Los animales (24, porque uno de ellos se escapó) son "la prueba de un delito" y se encuentran actualmente tanto en casas de acogida (20) como en instalaciones municipales (4).

Al hilo, desde Animur insisten en sus redes sociales en que "cuando entregamos animales sin control, sin identificación, sin contrato y sin preocuparnos realmente de quién los recibe, perdemos su rastro. Y a partir de ahí no sabemos cuál será su destino".

En este sentido, estos animales "quizá encuentren una familia maravillosa, pero también pueden acabar abandonados, criando una camada tras otra, pasando de unas manos a otras, en situaciones de acumulación o sufriendo maltrato". Como parece que ha pasado con estos gatos.

La protectora remarca en su Facebook que "no basta con encontrar a alguien que 'se lleve los gatitos', la responsabilidad comienza mucho antes. Esterilizar a nuestros animales evita camadas no deseadas y evita tener que buscar desesperadamente dónde colocar después a cinco, seis o siete vidas de las que somos responsables".

"Y, si excepcionalmente tenemos que ceder un animal, hacerlo responsablemente significa identificarlo, formalizar la cesión y asegurarnos de a quién se lo estamos entregando. Un animal no es un objeto que se regala: su futuro también es nuestra responsabilidad", hacen hincapié.