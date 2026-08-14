El militar detenido por romper la mandíbula de un golpe a un subinspector de Policía en Cartagena tiene 19 años: hay cuatro investigados más

El militar que estaba siendo buscado por romper de un golpe la mandíbula a un subinspector de la Policía Local de Cartagena, y que entregó en un cuartel de la Guardia Civil de la Región, como publicó en primicia este diario, es un joven de solamente 19 años que está investigado como presunto autor de un delito de lesiones, confirma el Instituto Armado.

Tal y como precisó la Benemérita en un comunicado, emitido este viernes, "los hechos se produjeron en las proximidades de un chiringuito, situado en una playa de la diputación cartagenera de La Azohía, donde se estaba celebrando una fiesta con un gran número de asistentes". Esto es, la cucaña, enmarcada en los festejos por la Virgen de la Asunción (que es este sábado).

Por una manguera

"Al parecer, una discusión a la hora de utilizar una manguera de agua, destinada a refrescar a los asistentes, fue el detonante del altercado, que comenzó siendo un forcejeo entre dos personas que no se ponían de acuerdo", detallan desde el Cuerpo. No quedó ahí: "Cuando todo parecía haber vuelto a la calma, se volvieron a enfrentar y esto hizo que el resto de personas se agolpasen a presenciar la riña, lo que derivó en una situación de nerviosismo y confusión", subrayan desde el Instituto Armado.

El policía que acabó malherido se metió a poner paz y acabó en el hospital: "Recibió un golpe por la espalda, que le alcanzó la mandíbula y le hizo caer al suelo desplomado", precisan desde la Guardia Civil. El hombre no llegó a perder la consciencia, aunque quedó aturdido. Resultado: dos fracturas en la mandíbula y un traumatismo craneoencefálico.

En cuanto al presunto agresor, es un componente de las Fuerzas Armadas que se encontraba de veraneo en la costa murciana. Fue identificado tanto por testigos como grabado por imágenes de las cámaras de seguridad.

El sospechoso, consciente de que tanto el Instituto Armado como la Policía iban tras él por lo sucedido en La Azohía, se presentó en dependencias de la Benemérita y lo hizo junto a su abogado, al tener conocimiento de que iba a acabar arrestado, como así fue.

Según la Guardia Civil, "las numerosas indagaciones llevadas a cabo por especialistas en Policía Judicial desde la fecha del suceso, culminaron con la identificación del presunto autor de la agresión, un joven, de 19 años, que ha resultado detenido como presunto autor de delito de lesiones". Además, se investiga a otros cuatro individuos por delitos de lesiones leves.