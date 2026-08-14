Detenido el individuo que destrozó la cara con un puño americano a un murciano en Zeneta: son vecinos

El sujeto que destrozó la cara con un puño americano a un vecino en la población murciana de Zeneta ya ha sido detenido, informan fuentes cercanas al caso. Se trataría de un vecino del pueblo, algo que ya dijo la víctima en su denuncia ante la Guardia Civil. El sospechoso, que se acogió a su derecho a no declarar, quedó en libertad con cargos, apuntan las mismas fuentes.

El letrado que defiende los intereses de la víctima, Francisco José Mauri, de Gefiser Abogados, pone el acento en que "no se trata solo de unas lesiones simples: mi cliente ha tenido que ser intervenido en reiteradas ocasiones, poniéndole placas de titanio en la cara, y está pendiente de nuevas intervenciones".

Pedirá "protección"

Además, "como resulta acreditado en todos los informes medicos, ha sufrido pérdida de piezas dentales y daños esteticos de dificil reparacion. A mayores, no debemos olvidar que se trata de un vecino de su mismo pueblo, lo que hace que el estado psicológico y anímico de mi cliente esté totalmente hundido", remarca Mauri, que adelanta que prevé pedir "medidas de protección" para el perjudicado en la próxima cita judicial que hay prevista.

Fran Mauri, abogado. / La Opinión

Antes de volver a sede judicial, la víctima tendrá que ser examinada por un profesional del Instituto de Medicina Legal de Murcia, que determinará qué grado de afectación tienen las lesiones que sufrió tras la salvaje agresión.

La cita con el forense será la semana que viene. El informe que realice este profesional tras evaluar a la víctima será clave a la hora de determinar el alcance de las lesiones, por las que fue operado y llegó a estar ingresado, aunque ya se encuentra en su domicilio.

"Por qué has pegado a Dani"

El episodio aconteció en julio, sobre las ocho de la tarde de un jueves, cuando, según contaría luego el afectado en su denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, salía de una administración de lotería tras echar una Primitiva y se topó con un joven que le abordó y le preguntó "por qué había pegado a un tal Dani". Entonces, siempre según el relato del perjudicado, este chico lo agarró del cuello y, según contró la víctima, le propinó en el rostro un violento golpe con un puño americano. Un arma prohibida.

Como consecuencia del ataque, el vecino cayó al suelo, mareado. Al lugar se movilizó una ambulancia, que trasladó al herido al Reina Sofía de Murcia. Las pruebas médicas revelaron que sufría una fractura nasal; además, el agresor le saltó tres dientes del puñetazo. Tres días después de la agresión, el murciano ingresó en el hospital y fue operado para ponerle una placa de titanio en la cara.

Según se puede leer en un informe clínico de cirugía maxilofacial, emitido 18 días después del ataque denunciado, el hombre sufrió una fractura de los huesos de la cara de la que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. El citado informe lo redactó el facultativo que le retiró la escayola y le explicó el tratamiento que tendría que seguir: Augmentine, Zamene, Omeprazol, Paracetamol y Nolotil, además de dieta blanda y enjuagues con agua y sal.