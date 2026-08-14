Cae en Lorca un grupo que suplantaba empresas para estafar a proveedores de cinco provincias

La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado, en una operación conjunta, un grupo criminal dedicado presuntamente a suplantar la identidad de empresas reales para estafar a proveedores de climatización, material eléctrico y otros suministros industriales.

La investigación ha identificado hasta el momento 14 empresas afectadas en Alicante, Barcelona, Murcia, Valencia y Navarra, con un fraude consumado superior a 66.000 euros y varias tentativas valoradas en más de 84.000 euros. Una de ellas, relacionada con un pedido de equipos de climatización por valor de 62.000 euros, fue frustrada antes de que la mercancía llegara a entregarse, según ha informado la Policía Nacional.

La operación, desarrollada en el marco de las investigaciones 'Daifum' y 'Cuper', se ha saldado con la detención de dos hombres de 27 y 46 años como presuntos responsables de la trama. Uno de ellos, que estaba reclamado por la Justicia, ingresó en prisión provisional tras ser detenido cuando intentaba huir.

La investigación comenzó en abril de 2026, cuando la Guardia Civil detectó en Alicante el uso fraudulento de la identidad de una empresa. Posteriormente, la Policía Nacional recibió en Murcia varias denuncias relacionadas con la suplantación de una mercantil de Molina de Segura y otra denuncia en Valencia permitió conectar nuevos hechos con la trama.

Los investigados utilizaban la denominación social, el CIF, el domicilio, documentación mercantil y correos electrónicos creados para hacerse pasar por empresas legítimas. De este modo, solicitaban presupuestos y realizaban pedidos de material de climatización, calefacción, electricidad y otros suministros industriales que adquirían a crédito sin intención de abonarlos.

Una vez aceptados los pedidos, acordaban la entrega de la mercancía en polígonos industriales o zonas apartadas y, en algunos casos, modificaban el lugar de entrega poco antes de la recepción para dificultar su localización.

Los agentes establecieron el pasado 28 de julio un dispositivo en una zona industrial de los parajes El Cabildo y La Campana, en el término municipal de Lorca, donde detuvieron a los dos investigados. Uno de ellos intentó huir al detectar la presencia policial, aunque fue interceptado poco después.

Durante la actuación fueron intervenidos un camión de plataforma, una motocicleta de gran cilindrada, cuatro teléfonos móviles, un dispositivo GPS, un arma prohibida y 1.880 euros en efectivo.

A los detenidos se les atribuyen presuntos delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal. El hombre de 27 años quedó en libertad, mientras que el de 46 años ingresó en prisión provisional por su presunta participación como uno de los principales responsables de la trama.

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La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.