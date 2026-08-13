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Un policía rocía con gas pimienta a un ladrón que logra huir al saltar por la ventanilla de un coche de alta gama en Alhama de Murcia

El agente, integrante de la única patrulla que había de noche en el municipio, también sufrió lesiones al emplear el arma

Armas no letales presentadas por el Ayuntamiento de Alhama para sus policías en 2024.

Armas no letales presentadas por el Ayuntamiento de Alhama para sus policías en 2024. / Ayto. Alhama de Murcia

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Ana Lucas

Ana Lucas

Un agente de la Policía Local de Alhama de Murcia se vio obligado a rociar con gas pimienta a un ladrón que finalmente logró escapar en un coche de alta gama, indican fuentes cercanas al caso. Los hechos tuvieron lugar el pasado martes. Todo empezó cuando un paisano dio la voz de alarma: estaba escuchando ruidos en el interior de la vivienda de su vecino, el cual se encontraba en la playa. Sospechaba, por tanto, de la presencia de los amigos de lo ajeno en la morada.

Al lugar se desplazó la única patrulla de Policía Local que había de servicio en ese momento, detallaron las mismas fuentes. Los municipales, al llegar, vieron cómo un hombre desescalaba por la fachada de la casa, por lo que salieron corriendo tras él, con intención de detenerlo.

En ese instante, destacaron las mismas fuentes, pasó un Mercedes de gran cilindrada, al volante del cual iba el supuesto cómplice del sospechoso, dado que este se dirigió al vehículo y, apuntaron testigos, llegó a saltar por la ventanilla para introducirse en el mismo. Fue entonces cuando uno de los dos agentes usó el arma de gas pimienta.

"Defensa no letal"

Cabe recordar que el uso de gas pimienta por parte de la Policía está autorizado como un medio de defensa no letal y de proporcionalidad intermedia para disuadir o reducir a sospechosos. En este caso, el intruso fue rociado, pese a lo cual logró escapar en el coche con su compañero. El agente que activó el arma también sufrió lesiones, al alcanzarle la sustancia que emanó del aerosol.

El Ayuntamiento anunció en 2024 la llegada al Cuerpo de las nuevas pistolas JPX, «una herramienta no letal que fortalecerá la capacidad de intervención de los agentes en situaciones de emergencia» y las presentó como «pistolas equipadas con gas pimienta proyectado mediante pólvora».

Noticias relacionadas y más

Tanto la Policía Local de Alhama de Murcia como la Guardia Civil, Cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación, mantienen en marcha la búsqueda para tratar de dar con el vehículo en cuestión y con los dos individuos, a fin de proceder a su arresto y ponerlos a disposición de la Justicia.

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