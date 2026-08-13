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Incendio

Movilizan brigadas forestales y medios aéreos por un incendio en la Loma Portugales de Cehegín

Una columna de humo alertó a los servicios de emergencia de la Región de Murcia sobre el incendio forestal

Imagen aérea del fuego en Cehegín

Imagen aérea del fuego en Cehegín / 112

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La Opinión

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Los servicios de emergencia trabajan en un incendio forestal declarado en la zona de la Loma Portugales, también conocida como Lomillo, en el municipio de Cehegín, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias '1-1-2' de la Región de Murcia.

Una llamada al '1-1-2' ha alertado de la presencia de una columna de humo en esta zona, hasta donde se han desplazado inicialmente una patrulla de la Policía Local de Bullas y agentes medioambientales.

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Tras confirmar la existencia del incendio y localizar el punto exacto en el que se encontraba, se ha movilizado a brigadas forestales y medios aéreos para intervenir en las labores de extinción. Los efectivos ya trabajan en la zona, que presenta dificultades de acceso, según las mismas fuentes.

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