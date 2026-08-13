Un helicóptero se moviliza para sofocar un incendio forestal en Cehegín

El Noroeste afronta una jornada de tormentas y precipitaciones. El resultado ha sido un incendio que se ha desencadenado en la Sierra de Burete, en Cehegín.

El servicio de emergencias indicó que hasta el lugar se desplazaron varios efectivos de los distintos servicios de emergencias de la Región de Murcia. Concretamente, agentes medioambientales en brigada forestal, una brigada de intervención rápida y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias

Asimismo, acompañaron al helicóptero varios miembros de los servicios de seguridad en forma de brigada helitransportada. Es decir, que iban en el helicóptero.

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Los primeros avisos se produjeron sobre las siete menos diez de esta tarde de jueves. Las alertas naranjas por tormentas eléctricas permanecerán activas hasta las nueve de la noche.