Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trajes EPI BomberosMilitar detenido CartagenaSupermercados 15 de agostoJuanes San Pedro del Pinatar
instagramlinkedin

Siniestro

Un helicóptero se moviliza para sofocar un incendio forestal en Cehegín

El fuego se originó a causa del impacto de un rayo

La ubicación en la que se ha desencadenado el incendio forestal de Cehegín.

La ubicación en la que se ha desencadenado el incendio forestal de Cehegín. / 112

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

José Arrondo

El Noroeste afronta una jornada de tormentas y precipitaciones. El resultado ha sido un incendio que se ha desencadenado en la Sierra de Burete, en Cehegín.

El servicio de emergencias indicó que hasta el lugar se desplazaron varios efectivos de los distintos servicios de emergencias de la Región de Murcia. Concretamente, agentes medioambientales en brigada forestal, una brigada de intervención rápida y un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias

Asimismo, acompañaron al helicóptero varios miembros de los servicios de seguridad en forma de brigada helitransportada. Es decir, que iban en el helicóptero.

Noticias relacionadas

Los primeros avisos se produjeron sobre las siete menos diez de esta tarde de jueves. Las alertas naranjas por tormentas eléctricas permanecerán activas hasta las nueve de la noche.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Estos son los sitios preparados para ver el eclipse parcial en la Región de Murcia
  2. La nubosidad y las tormentas 'eclipsan' el espectáculo: alerta amarilla por precipitaciones para este miércoles en el Noroeste y Lorca
  3. Acosa a un menor y le saca 4.700 euros con la amenaza de revelar que usaba aplicaciones para adultos: 'Te quemo, estás muerto
  4. A puñetazos contra una residente en un box del Reina Sofía de Murcia: 'Se acaba nuestra paciencia
  5. La residencia universitaria de Centrofama toma forma: conoce la fecha de apertura
  6. Carlos Alcaraz vuelve a recibir dardos desde Italia
  7. Las nubes empañan un multitudinario eclipse al lado del Mar Menor
  8. Las nubes se quedan con el eclipse en Murcia

Un helicóptero se moviliza para sofocar un incendio forestal en Cehegín

Un helicóptero se moviliza para sofocar un incendio forestal en Cehegín

Muere el músico y diseñador gallego Víctor Coyote a los 68 años de edad en un accidente de bicicleta

Muere el músico y diseñador gallego Víctor Coyote a los 68 años de edad en un accidente de bicicleta

Los rivales de Mariano García en la eliminatoria de 1.500 metros

Los rivales de Mariano García en la eliminatoria de 1.500 metros

Murcia refuerza el seguimiento a los usuarios de Teleasistencia ante el calor y la soledad

Murcia refuerza el seguimiento a los usuarios de Teleasistencia ante el calor y la soledad

30 años de la detención del pederasta Marc Dutroux: el caso que hizo a los belgas perder la confianza en las instituciones

30 años de la detención del pederasta Marc Dutroux: el caso que hizo a los belgas perder la confianza en las instituciones

Aurelio Rojas, cardiólogo: “El kiwi amarillo tiene más vitamina C, pero prefiero el verde por esta razón”

Aurelio Rojas, cardiólogo: “El kiwi amarillo tiene más vitamina C, pero prefiero el verde por esta razón”

México asegura que Colombia impidió la ayuda de sus rescatistas militares tras el terremoto

México asegura que Colombia impidió la ayuda de sus rescatistas militares tras el terremoto

Dos F-18 españoles de la OTAN en Rumanía despegan por alerta de dron en la frontera con Ucrania

Dos F-18 españoles de la OTAN en Rumanía despegan por alerta de dron en la frontera con Ucrania
Tracking Pixel Contents