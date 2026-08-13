Se entrega el militar que rompió la mandíbula de un golpe a un subinspector de Policía en Cartagena

El militar que estaba siendo buscado por romper de un golpe la mandíbula a un subinspector de la Policía Local de Cartagena se ha entregado en un cuartel de la Guardia Civil, informan fuentes cercanas al caso.

El sospechoso, consciente de que tanto el Instituto Armado como la Policía iban tras él por lo sucedido en La Azohía, se presentó en dependencias de la Benemérita y lo hizo junto a su abogado, al tener conocimiento de que iba a acabar detenido, como asì fue, apuntan las mismas fuentes.

El presunto agresor es un componente de las Fuerzas Armadas que se encontraba de veraneo en la costa murciana y que está destinado en Toledo. Fue identificado tanto por testigos como grabado por imágenes de las cámaras de seguridad.

Dos fracturas en la mandíbula y un traumatismo craneoencefálico

Cabe recordar que la cucaña marítima de La Azohía, juego tradicional que se celebra cada verano en el marco de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Asunción n el muelle de la localidad, en Cartagena, acababa con un feo desenlace al desatarse una riña multitudinaria a golpes en la cual se llevó la peor parte un hombre de 35 años, subinspector de la Policía Local de Cartagena.

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El varón se encontraba en la zona fuera de servicio y acompañado por varios miembros de su familia, cuando, al ver lo que pasaba, intentó mediar en la pelea (varios vecinos, que lo reconocieron como integrante del Cuerpo de Seguridad, le instaron a que lo hiciese), en el transcurso de la cual "le dieron por la espalda y cayó al suelo", informaron fuentes cercanas. El hombre no llegó a perder la consciencia, aunque quedó aturdido. Resultado: dos fracturas en la mandíbula y un traumatismo craneoencefálico.