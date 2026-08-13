Arrestado un traficante por amenazar con una pistola a sus vecinos en una urbanización de Mazarrón

Un hombre de 42 años de edad, cuya identidad no ha sido facilitada, ha sido detenido en Mazarrón como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas y amenazas con arma de fuego, informa la Guardia Civil en una nota.

La investigación se inició el pasado mes de julio, cuando varios vecinos de una urbanización denunciaron una serie de amenazas, cometidas por un vecino de la zona quien, al parecer, estaba relacionado con la venta al menudeo de sustancias estupefacientes.

Sustancias halladas en la casa del sospechoso. / Guardia Civil

La Guardia Civil "recabó numerosos indicios hasta conocer la identidad del sospechoso, del que se supo que actuaba con total impunidad, en la creencia de que las víctimas, a las que llegó a amenazar con un arma de fuego, no iban a denunciar", prosigue el comunicado.

El sospechoso es "un conocido delincuente que, según se desprende de la investigación, había pretendido llevar a cabo el negocio de la droga en varios locales de ocio de la zona, a cuyos propietarios, llegó a amedrentar".

Tenía armas prohibidas

Los dispositivos de vigilancia establecidos en torno al individuo resultaron positivos con la localización de su domicilio, para el que se solicitó mandamiento de entrada y registro. En la vivienda, la Guardia Civil se incautó de varias armas prohibidas, tales como un puño americano y una navaja tipo mariposa, más de medio kilo de metanfetaminas.

"La investigación ha finalizado con la detención de un hombre, de 42 años, al que se atribuye la presunta autoría de los delitos de amenazas con arma de fuego y de tráfico de droga", concreta el Cuerpo.