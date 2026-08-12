Detenido un hombre que se ocultaba en un concesionario de vehículos de Murcia tras forzar varios de ellos

Detenido un hombre por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de robo con fuerza en interior de vehículo tras ser sorprendido cuando se encontraba forzando varios automóviles estacionados en el recinto de un concesionario de compraventa de vehículos de segunda mano situado en la carretera de Alicante de la ciudad de Murcia.

Los hechos ocurrieron durante la noche cuando la Sala CIMACC 091 recibió aviso por parte de un ciudadano alertando de que un individuo se encontraba en el interior de dicho recinto forzando y manipulando varios vehículos.

De manera inmediata se desplazaron al lugar varias patrullas de la Policía Nacional estableciendo un dispositivo de cierre en torno a dicho lugar asegurando el perímetro y accediendo los agentes al interior a fin de localizar a dicha persona.

Tras una búsqueda minuciosa, localizaron al presunto autor de los hechos escondido bajo una furgoneta la cual se encontraba forzada y el interior manipulado, comprobando que además otros dos vehículos presentaban signos de haber sido forzados, localizando consigo una caja con diversas herramientas, dos gatos hidráulicos, y un par de guantes, procediendo a su detención como responsable de un delito de robo con fuerza.

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Finalmente, el detenido, a quien le constan 73 detenciones anteriores por la comisión de todo tipo de hechos delictivos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.