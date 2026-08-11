El zapatero que asesinó a su exmujer en el centro comercial de Murcia, a un módulo de respeto de la cárcel y sin protocolo antisuicidio

Juan Bautista G. C., el detenido por degollar a su expareja, Gloria, en su taller de zapatería del centro comercial Carrefour Infante de Murcia, se encuentra "muy tranquilo" en el módulo 1 de la cárcel de Sangonera, donde está ingresado desde el pasado sábado. Se trata de un área en la que conviven, por ejemplo, sospechosos de violación y presuntos criminales que, entre rejas, hacen gala de un comportamiento modélico.

Al llegar, el asesino confeso fue trasladado (como se hace con todos los huéspedes) al módulo de ingresos, para pasar sus primeras horas, apuntan fuentes penitenciarias. Ya en la cárcel, fue atendido por un facultativo y un equipo de educadores y trabajadores sociales, que establecieron que a este interno no era necesario ponerle un preso sombra, algo que se hace con los recién llegados que sí presentan tendencias autolíticas.

El sospechoso, Juan Bautista, a su llegada este sábado a los juzgados de la Ciudad del Sol. / Israel Sánchez

Todos los profesionales que evaluaron a Juan Bautista determinaron que podía estar en un módulo considerado de respeto. Es el destino de los reclusos que no se considera, a priori, que puedan dar problemas entre rejas, independientemente de cuál sea la gravedad de su delito.

Los internos alojados en el módulo 1 tienen a su disposición talleres y actividades. Los habitantes de esta zona del penal son internos que no suelen dar problemas ni muestran un comportamiento agresivo para con los funcionarios. Por ahí pasó, por ejemplo, el doctor D. G. S., el cirujano que presuntamente violó a una paciente anestesiada en quirófano.

Volviendo al asesino confeso del Carrefour, ingresó en régimen de prisión provisional, comunicada y sin fianza. Es la decisión que adoptó la autoridad judicial de guardia. Debido tanto a la gravedad del delito como al riesgo de fuga: cabe recordar que Juan Bautista G. C. ya intentó escapar, pues, tras cometer el crimen, se montó en un autobús destinó Granada.

Los investigadores averiguaron, por sus pesquisas, dónde estaba, el individuo (que iba con el móvil, desde el cual llegó a telefonear a la Policía) se apeó en Puerto Lumbreras y ahí lo capturaron agentes del Instituto Armado. Ahora, previsiblemente Juan Bautista aguardará entre rejas el juicio, que será ante un jurado popular en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, Sala especializada en los asuntos de violencia de género.