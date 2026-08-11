Desalojan el restaurante El Rincón de Pepe de Cartagena al desatarse un conato de incendio

Susto mayúsculo esta tarde en el centro de Cartagena cuando, sobre las tres y cuarto de la tarde ha comenzado a salir humo del techo del restaurante El Rincón de Pepe. El establecimiento se encuentra en el bajo de un edificio de cuatro plantas situado en la céntrica Plaza del Rey.

Hasta el lugar se han desplazado Bomberos de Cartagena, así como agentes de la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

Tanto los empleados como los clientes que se encontraban en ese momento en el restaurante han salido sin complicaciones del mismo.

Los bomberos han comprobado a su llegada que no se trataba de un incendio, sino probablemente de un problema con el cableado, por lo que han procedido a cortar la corriente eléctrica y a acceder al falso techo en el que se encuentran los cables tanto de la electricidad como del aire acondicionado.

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En estos momentos continúan trabajando en el local en el que han colocado un ventilador para favorecer que salga el humo acumulado en el falso techo.