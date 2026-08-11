A puñetazos contra una residente en un box del Reina Sofía de Murcia: "Se acaba nuestra paciencia"

"Se ha acabado nuestra paciencia. Esto es completamente intolerable", subrayaron desde la Asociación MIR España, colectivo que denunció en sus redes sociales lo acontecido: una residente del Reina Sofía, en Murcia, fue "agredida de un puñetazo en Urgencias y la respuesta no puede seguir siendo mirar hacia otro lado", destacaron. "Si quienes tienen capacidad para actuar no lo hacen, actuaremos nosotros", aseveraron desde la citada organización.

Los hechos tuvieron lugar el pasado jueves, cuando una persona, por razones que no han trascendido, acabó pegando a una residente en un box del hospital ubicado junto al río a su paso por la capital de la Región. La médica no llegó a perder la conciencia en ningún momento y, a priori, no sufrió lesiones graves. Dado que el atacante estaba plenamente identificado, fue detenido rápidamente por la Policía.

Cartel subido por la Asociación MIR España para denunciar la agresión. / Asociación MIR España

"Pese a solicitar que haya un seguridad en Urgencias, no hacen nada desde arriba", detallaron desde la Asociación MIR España. "Carecemos de seguridad en la zona de boxes", expresaron a la agrupación facultativos afectados, que aseguraron que en el hospital en cuestión solamente hay un guardia de seguridad, que se pone en la puerta y, de vez en cuando, hace rondas, con lo cual la entrada y salida queda "descubierta". Al hilo, recalcaron que "esta misma semana, robaron, aprovechando esto".

"Tanto talento y tanto esfuerzo"

A propósito de la agresión en el Reina Sofía, otra sanitaria apuntaba en el Facebook de la Asociación MIR España: "Somos números y como números nos tratan, no tenemos ningún valor", para calificar de "muy grave lo ocurrido", mandar sus buenos deseos a la MIR agredida y reflexionar: "Tanto talento y esfuerzo para llegar donde ella está, para que te agredan de esa forma. No hay derecho".

Es una más de las tantas agresiones a sanitarios que acontecen en la Región. Por ejemplo, el municipio de Cartagena era escenario recientemente de cinco episodios violentos por parte de pacientes que, presuntamente, amenazaron y agredieron a médicos y personal de seguridad en centros sanitarios en apenas un mes y medio. Todos los agresores, que protagonizaron casos independientes entre sí, han sido ya juzgados y todos se encuentran en libertad, pese a ser condenados.

Delito de atentado contra la autoridad

Cabe recordar que el Código Penal recoge la agresión física o intimidación grave contra sanitarios en el ejercicio de su función como un delito de atentado contra la autoridad, con penas de prisión, multas económicas y medidas de alejamiento con respecto a las víctimas y a los centros sanitarios de trabajo, destacan desde el Cuerpo Nacional de Policía.

La Policía Nacional cuenta con la figura del interlocutor policial sanitario, en permanente contacto con colectivos sanitarios para el asesoramiento y colaboración necesarias en medidas de autoprotección, estableciéndose un contacto estrecho ante cualquier situación que pueda afectar al personal sanitario de centros médicos y hospitales de la Región de Murcia.